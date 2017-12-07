İspanyol tenisçi Rafael Nadal, elde ettiği şampiyonluklar ve başarıları göz önüne alındığında İsviçreli rakibi Federer'in tenis tarihindeki en başarılı isim olduğunu söyledi.

Dünya sıralamasının 1 numarasında yer alan Rafael Nadal, Roger Federer'in tarihin en iyi tenisçisi olduğunu söyledi.

Eurosport'a konuşan İspanyol tenisçi, dünya iki numarası İsviçreli Federer ile eski dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"TENİS TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ FEDERER"

Bu sezon, üçü finalde olmak üzere dört maça çıktığı ve hepsinde kaybettiği 36 yaşındaki Federer'den övgüyle bahseden Nadal, "Elde ettiği şampiyonluklar ve başarıları göz önüne alındığında, tenis tarihinin en büyük sporcusunun Federer olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"DJOKOVİC'İ UZUN BİR DÖNEM YENMEK İMKANSIZDI"

Sakatlığı nedeniyle bu sezon korta çıkamayan Djokovic'in bir dönem "yenilmez" bir oyuncu haline geldiğini de hatırlatan 31 yaşındaki Nadal, "Bugüne kadarki en iyi rakibim konusunda ise kararsızım çünkü çok iyi oyunculara karşı maça çıktım. Djokovic'i uzun bir dönem boyunca yenmek imkansızdı. Bir isim vermem gerekirse, muazzam kariyerini baz alarak yine Federer'i seçerdim. Diğer türlüsü, haksızlık olurdu." şeklinde konuştu.

Kariyeri boyunca 19 Grand Slam şampiyonluğuyla bu alanda tarihin en başarılı erkek tenisçisi olan Roger Federer'i, 16 şampiyonlukla Rafael Nadal takip ediyor.

Kaynak: haberinburada