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Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
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Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, canlı yayına çıkamadı

RAHATSIZLANAN RIDVAN DİLMEN, CANLI YAYINA ÇIKAMADI

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, mide problemi nedeniyle dün yayınlanan "Yüzde 100 Futbol" programına katılamadı.

Tarih : 19 Aralık 2017, 15:50
Puan Ver : Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı(9/10)5

Geçtiğimiz haftanın en çok tartışılan isimlerinden olan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Karabükspor maçı sonrası yayına çıkamadı.

Futbolseverler 90 dakika bitiminde NTVSPOR ekranlarını açtıklarında Rıdvan Dilmen-Murat Kosova ikilisinin yerine Nebil Evren-Altan Aksoy ikilisiyle karşılaştı.

"MİDE PROBLEMİ VAR"

Programın moderatörü Nebil Evren, yayının bir bölümünde konuyla ilgili açıklama yaparak, şunları söyledi: "Yüzde 100 futbol programının neden olmadığını merak edenler varmış. Rıdvan hocanın küçük bir mide problemi var. Bu nedenle yayına çıkamadı."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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