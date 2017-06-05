RAKKA OPERASYONU 2 HAZİRAN'DA BAŞLADI
Başbakan: ABD burada kullanılan silahların teröristlerin eline geçmeyeceği güvencesini verdi. Darbeciler mahkemede ne şov yaparsa yapsın, Türk adaleti gereken cezayı verecek
2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağlayan gece daha önce planlanan Rakka operasyonu başlatıldı. Bu konuda ABD gerekli bilgilendirmeyi operasyon öncesinde yaptı. Türkiye'nin, ABD'nin uyguladığı yönetimi tasvip etmediği bir sır değil. Bu konuda her düzeyde rahatsızlığımızı ifade ettik.
Operasyon sonrası PYD/YPG ile ilişkilerin uzun süreli devam ettirilmeyeceğini, taktiksel bir iş birliği olduğunu' ifade ettiler ve güvence verdiler. Verilen güvence ne? Burada kullanılacak silahların daha sonra ülkemizde terör gruplarının eline geçmemesi... Bizim değişmeyen bir stratejimiz var, ülkemizi tehdit eden terör grupları ister yurt içinde isterse yurtdışında bizim için aynıdır, hedeftir. Ülkemizin, insanımızın güvenliği için ne icap ederse yaparız.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar