RAMALLAH'TA BÜYÜK BİR TÜRK BAYRAĞI TAŞIYAN FİLİSTİNLİ İSRAİL POLİSİNE MEYDAN OKUDU
Ramallah'taki göstericiler arasındaki bir Filistinli, elindeki büyük bir Türk bayrağıyla işgalcilere meydan okudu. İsrail askerleri ise, özellikle o eylemciyi yakalamak için çaba harcadı.
Ramallah'ta göstericiler öğle saatlerinde buluşarak İsrail'i protesto etmeye devam ediyorlar. Filistinli göstericilerden birinin taşıdığı Türk Bayrağı dikkat çekti.
İSRAİL ASKERLERİ ÖZELLİKLE ONUN PEŞİNE DÜŞTÜ
İsrailli askerleri, Türk bayrağı taşıyan protestocuyu fark eder etmez o yöne doğru hareketlenerek protestocuyu yakalamaya çalıştı. Ancak genç protestocu kaçmayı başardı. İsrail askerlerinin geri çekilmesi üzerine bayraklı protestocu yeniden olay yerine geldi.
İŞGALCİLER GERÇEK MERMİ KULLANDI
Sık sık yolları kapatarak, ateşler yakan protestoculara İsrail askerleri de sık sık gerçek mermilerle ateş açarak ve gaz bombaları ile müdahale ediyorlar.
GÖNÜLLÜ SAĞLIKÇILAR NÖBET TUTUYOR
Protestoların yaşandığı yerde olası yaralanmalara karşın gönüllü sağlık ekipleri bölgede bir ambulans ile müdahaleye hazır olarak bekliyorlar.
Kaynak: haberinburada
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