

"DENGELİ VE YETERLİ BESLENİN"



İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selim Taş, günün büyük bölümünü oruç tutarak geçirenlerin bayramda dengeli ve yeterli beslenmesinin sağlıkları için önemli olduğunu vurguladı. Taş, "Dengeli ve yeterli beslenme Ramazan sonrası bayram da çok daha önem kazanmaktadır. Özellikle uzun süre açlık ve beslenme düzeninin değişmesi sonucunda bayramla beraber yeme isteğinde artma ortaya çıkmakta ve fazla yemeyle sonuçlanmaktadır.



Bayramda fazla gıda tüketimi bir takım sorunları ortaya çıkmasına neden olmaktadır ki bunların başında mide ve bağırsak problemleri gelir. Özellikle fazla tüketim olduğu zaman şişkinlik, hazımsızlık, bulantı, kusma, kabızlık, karın ağrısı gibi şikayetler ortaya çıkar. Ülser ya da reflü şikayeti olanlarda bu şikayetler daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır" dedi.



"AŞIRI TÜKETİM KALP HASTALARI İÇİN BÜYÜK RİSK"



Uzman Dr. Selim Taş, oruca alışan bünyede bayramla birlikte aşırı gıda tüketiminin şeker ve kalp hastaları için ciddi riskler taşıdığını söyledi. Uzman Dr. Taş şöyle konuştu; "Şeker hastaları bu dönemde çok dikkatli olmalıdır. Tansiyon, kalp, damar hastaları, kolesterol problemi olan hastalarda da ciddi sıkıntılar ortaya çıkabilir.







kaynak:sabah