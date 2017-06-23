Sibel Can'ın Ultra Lüks Tatili
Mahalleli Etek Giydirip Döve Döve Sokakta Dolaştırdı!
Eşini Öldürüp Başında Ağlayan Sanık Hakkında Karar
Sneijder İçin Sürpriz İddia!
Helikopterler İçin Kritik Hamle! İmzalar Atıldı
35 Ton Stres Çarkı İmha Edildi!
Cumhurbaşkanının Uçağının İnişi Sırasında F-16 Sorti Yaptı
Suriye İçin Kazak Ve Kırgız Asker Planı
Sibel Kekilli Türk Yapımına 'evet' Dedi!
Türkiye'yi Seçmeyen Kerem Demirbay, Almanya'da Yedek
Kanal Tedavisi Sonrası Uzun Süreli Ağrılara Dikkat!
Şort Yasağına Etekli Protesto
Şekerleme Sonrası Diş Temizliğine Dikkat!
Emekli Ve Memura Fark Geliyor
Gece Dereye Atladı, Sabah Tesadüfen Bu Halde Bulundu
Kuzey Kore'den 'yeni Füze Motoru Denemesi'
Adil Öksüz Soruşturmasından Başbakanlık Müşaviri Çıktı
Chp Milletvekili Enis Berberoğlu'na Cenaze İzni
Yeni Bölümleri İle Kanal D Ekranlarında Yerini Alacak
Fazla Kilolardan Yakınanlar Dikkat!

ramazan bayramı'nda bu önerilere dikkat!

RAMAZAN BAYRAMI'NDA BU ÖNERİLERE DİKKAT!

Günde 17 saat oruç tutanlara Ramazan Bayramında aşırı gıda tüketiminden uzak durmaları tavsiye edildi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selim Taş, özellikle kalp hastalarının aşırı yemesinin kalp krizini tetikleyerek ani ölümlere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Tarih : 23 Haziran 2017, 10:38
Puan Ver : Ramazan Bayramı'nda Bu Önerilere Dikkat!(5/10)7


"DENGELİ VE YETERLİ BESLENİN"



İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selim Taş, günün büyük bölümünü oruç tutarak geçirenlerin bayramda dengeli ve yeterli beslenmesinin sağlıkları için önemli olduğunu vurguladı. Taş, "Dengeli ve yeterli beslenme Ramazan sonrası bayram da çok daha önem kazanmaktadır. Özellikle uzun süre açlık ve beslenme düzeninin değişmesi sonucunda bayramla beraber yeme isteğinde artma ortaya çıkmakta ve fazla yemeyle sonuçlanmaktadır.



Bayramda fazla gıda tüketimi bir takım sorunları ortaya çıkmasına neden olmaktadır ki bunların başında mide ve bağırsak problemleri gelir. Özellikle fazla tüketim olduğu zaman şişkinlik, hazımsızlık, bulantı, kusma, kabızlık, karın ağrısı gibi şikayetler ortaya çıkar. Ülser ya da reflü şikayeti olanlarda bu şikayetler daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır" dedi.



"AŞIRI TÜKETİM KALP HASTALARI İÇİN BÜYÜK RİSK"



Uzman Dr. Selim Taş, oruca alışan bünyede bayramla birlikte aşırı gıda tüketiminin şeker ve kalp hastaları için ciddi riskler taşıdığını söyledi. Uzman Dr. Taş şöyle konuştu; "Şeker hastaları bu dönemde çok dikkatli olmalıdır. Tansiyon, kalp, damar hastaları, kolesterol problemi olan hastalarda da ciddi sıkıntılar ortaya çıkabilir.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Ramazan  Bayramı  Nda  Bu  Önerilere  Dikkat    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER