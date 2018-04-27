Son dakika! Ramazan pidesine yüzde 8 zam geldi. İstanbul ve Ankara'da 275 gram pide 2 liradan satılacak.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında satılacak pidelerin fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Balcı, İstanbul ve Ankara'da 275 gram pidenin 2 liradan satılacağını duyurdu.

GEÇEN YIL 300 GRAM PİDE 2 LİRAYDI

Geçtiğimiz yıl 300 gram pidenin fiyatı 2 lira olarak belirlenmişti.

Kaynak: haberinburada