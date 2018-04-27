RAMAZAN PİDESİNİN FİYATI BELLİ OLDU
Son dakika! Ramazan pidesine yüzde 8 zam geldi. İstanbul ve Ankara'da 275 gram pide 2 liradan satılacak.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında satılacak pidelerin fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Balcı, İstanbul ve Ankara'da 275 gram pidenin 2 liradan satılacağını duyurdu.
GEÇEN YIL 300 GRAM PİDE 2 LİRAYDI
Geçtiğimiz yıl 300 gram pidenin fiyatı 2 lira olarak belirlenmişti.
Kaynak: haberinburada
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