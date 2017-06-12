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ramazanda bile 3 milyon ekmek çöpe

RAMAZANDA BİLE 3 MİLYON EKMEK ÇÖPE

“Sıcak yiyeceğiz” diye iftara yakın saatte pide alıyoruz, açlık hissiyle aşırıya kaçıyoruz. Sonuç: Her gün Suriyelileri doyuracak kadar ekmek israf oluyor!

Tarih : 12 Haziran 2017, 09:49
Puan Ver : Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe(10/10)8


Ramazan ayında açlığın etkisinin de hissedildiği iftara yakın saatlerde yapılan alışverişlerde, “ihtiyaçtan fazla ekmek ve pide alınması” israfı körüklüyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye'de, 250 gram standart ekmek üzerinden hesaplama yapıldığında günde 90,9 milyon ekmek üretiminin gerçekleştiğini belirterek, “86 milyon ekmek tüketiliyor. Görüleceği üzere ekmek israfı 4,9 milyon adettir. Ramazanda ise günde 55-60 milyon arası ekmek üretiliyor. Bu ekmeklerin 3-3,3 milyonu çöpe gidiyor. Üretim ve tüketim, diğer günlere göre azalıyormuş gibi gözükse de, oran olarak israfta artış dikkat çekiyor. Özelikle pide sıcak tüketilmek isteniyor. Bu sebeple iftara yakın bir saatte alınması tercih ediliyor. Açlığın da etkisiyle ihtiyaçtan fazlası alınıyor. Fazla alınan ekmek-pidenin muhafazası da yapılamadığından, israfın önüne geçilemiyor” dedi.

“Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” öncesinde 6 milyon ekmeğin çöpe atıldığını ifade eden Balcı; bu kampanya kapsamında her gün yaklaşık 1 milyon 100 bin, yılda 400 milyondan fazla ekmeğin çöpe atılmaktan kurtarıldığını kaydetti. Balcı “Sıcak ekmek, soğutulduktan sonra poşete konularak saklanmalıdır. Sıcak havalarda küflenmeyi önlemek için ekmeğin buzdolabında saklanması tercih edilebilir. Ekmeğin muhafaza edildiği poşette buharlaşmadan kaynaklanan su taneciklerinin görülmesi hâlinde poşet derhâl değiştirilmeli ya da ekmek temiz bir kağıt havluya sarılarak saklanmalıdır” diye konuştu.



 



kaynak:türkiyegazetesi








Etiketler: Ramazanda  Bile  3  Milyon  Ekmek  Çöpe    haber

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