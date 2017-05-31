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ramazan'da reflüsü olan hemen uyumasın

RAMAZAN'DA REFLÜSÜ OLAN HEMEN UYUMASIN

İftar veya sahurda ağır yemekler yemeyin, yemeğin ardından hemen yatağa girmeyin. Aksi takdirde reflü hastalığı olanların şikayeti daha da artar

Tarih : 31 Mayıs 2017, 08:39
Puan Ver : Ramazan'da Reflüsü Olan Hemen Uyumasın(9/10)10


Pek çok manevi duyguyu buluşturan Ramazan ayı, hayatımızda pek çok yeni düzeni de beraberinde getiriyor. Ramazan ayında uyku ve beslenme düzeninin değişmesi, özellikle iftarda ve sahurda sağlıklı beslenmeyi gerektiriyor. Bilim adamları bugün, oruç tutmanın insan sağlığı açısından ne ölçüde faydalı olduğu konusunda detaylı araştırmalar yapıyor. Bu araştırmalar, orucun sayısız faydalarının listelenmesi ile son bulurken, herkesin oruç tutamayacağı gerçeğine de dikkat çekiyor. Peki kimler oruç tutamaz?



İKİ-ÜÇ SAAT BEKLENMELİ



Mide hastalığı olanlar, oruç tutarken mutlaka uzman bir hekimden görüş almalılar. Özellikle reflü gibi hayat kalitesini ciddi anlamda düşüren bir rahatsızlığınız varsa, iki kez dikkatli olmalısınız. Reflü hastalığının, dört farklı evresi vardır. Yemek borusunun alt ucunda aside bağlı hasarlanma olup olmadığı ve bu hasarın derecesi, hastalığın aşamasını belirlemede en önemli faktördür. Reflünün en ağır evresi, D evresidir. A evresi ise en hafif aşamadır ve bu tip reflüsü olanlar, oruç tutabilirler. Reflü hastalarının az miktarda ve sık beslenmeleri tavsiye edilir. Oysa Ramazan'da, öğün sayısı sadece ikiye düşüyor ve her ikisinde de çok fazla yemek yeniyor. Aşaması oruç tutmasına engel olmayan reflü hastaları, sahurun ardından hemen uykuya geçmemeliler. Hafif reflüsü olanlar en az iki, ağır reflüsü olanlar ise en az üç saat beklemeliler.



KIZARTMA TÜKETMEYİN



Ülser ve reflü hastaları Ramazanayında nelere dikkat etmeli?

İftar veya sahurda ağır yemekler yemeyin, yemeğin ardından hemen yatağa girmeyin.

Bu durum reflü şikayetini daha da artırır.

Evre A reflüsü olanlar, ilaç alarak oruç tutabilirler. Kanama, darlık ya da deformasyon gibi komplikasyonları olmayan hastalar, eğer ülserleri tamamen iyileşmişse oruç tutabilirler.

Ancak bu hastaların günde bir adet mide koruyucu ilaç almaları gerekiyor. İlaç alım saatleri, iftar ve sahur saatlerine göre ayarlanmalıdır.

Ramazan'da kurubaklagil tüketebilirsiniz.

Beyaz un ve şeker gibi rafine karbonhidratlardan uzak durun, hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar tercih edin. Bu hem kilo almamanız, hem de yemek sonrası rahat hissetmeniz için de çok önemli.

Sahurda kahve tüketmemeye çalışın.

Kahvenin aşırı miktarda alınması idrar çıkışını artırarak gündüz boyunca su kaybına sebep olabilir.

Tencere yemeklerini tercih edin.

Kızartmalardan uzak durun. Fırında pişen yemekler ikinci tercih, ızgara ise üçüncü tercihiniz olabilir.

Orucu mutlaka su ve çorba ile açın.

Bunları bitirdikten sonra 15 dakika bekleyin ve sonra diğer besinlere geçin.

Sahurda proteinden zengin gıdalarla beslenin. Bu, reflüyü azaltabilir.



 



kaynak:sabah








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