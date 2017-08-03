Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, ordunun tatbikatına katılıp silah ve bıçakla talim yaptı. Türkmenbaşı, tatbikat videosuyla internette büyük ilgi gördü.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, ordusunun başkent Aşkabat'ın güneyindeki tatbikatına katıldı.

YALNIZCA DEVLETİ DEĞİL, ORDUYU DA YÖNETTİ

Komando kıyafeti giyen Türkmenbaşı, bir asker gibi tatbikatın tüm aşamalarında yer alarak atış yaptı ve bıçak kullandı. Berdimuhammedov'un tatbikat klibi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: haberinburada