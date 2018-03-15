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Rapor yayınlandı! Petrole indirim geliyor

RAPOR YAYINLANDI! PETROLE İNDİRİM GELİYOR

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ham petrol fiyatlarının varil başına 60 doların altına düşeceğini duyurdu.

Tarih : 15 Mart 2018, 01:40
Puan Ver : Rapor Yayınlandı! Petrole İndirim Geliyor(7/10)3

Fitch Ratings'in raporunda ABD'nin hızla artan kaya petrolü üretimine işaret edildi ve küresel petrol üretiminin bu sene talebin üstüne çıkarak, fiyatların 60 doların altına düşmesine neden olacağı belirtildi.

UZUN DÖNEMDE FİYATLARI 50-60 DOLAR ARASINDA TUTACAK

Raporda, ABD kaya petrolünün küresel talepteki artışın önemli bölümünü gelecek yıllarda karşılayacak olmasından dolayı uzun dönemde fiyatları 50-60 dolar arasında tutacağı vurgulandı.

PETROL ÜRETİMİNDE ARTIŞ BEKLENİYOR

ABD'nin petrol endüstrisinde artan sondaj kulesi sayısı ve sektörde devam eden verimliliğe dikkatin çekildiği raporda, ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 1,5 ila 1,7 milyon varil arasında artmasının tahmin edildiğine yer verildi.

Öte yandan, Fitch Ratings, bu seneye dair ham petrol fiyatları öngörüsünü varil başına 5 dolar, gelecek yıla dair fiyat tahminini de 2,5 dolar yukarı çekti.

KÜRESEL PİYASADA HAM PETROL STOKLARI AZALDI

Raporda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile kartel dışındaki bazı üretici ülkelerin üretim kesintisi anlaşmasına işaret edilerek, bunun küresel piyasadaki ham petrol stoklarını azalttığı ifade edildi.

BRENT PETROLÜN 55 DOLAR SEVİYESİNE İNMESİ BEKLENİYOR

Ancak uzun dönemde OPEC'in üretim ve fiyatları kontrol edebilme gücünün "kuşkulu" olduğu bilgisine yer verilen raporda, bunun, anlaşmaya katılan ülkelerin Amerikalı kaya petrolü üreticileri karşısında piyasa payını kaybetmek istememesinden kaynaklandığı aktarıldı.

Fitch, dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varilinin bu yıl dahil olmak üzere uzun dönemde ortalama 57,5 dolar olmasını tahmin ediyor. ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varilinin de 2018 dahil olmak üzere uzun dönemde ortalama 55 dolar olması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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