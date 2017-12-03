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Rasim Ozan Kütahyalı'nın yerine gelen isim belli oldu

RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU

Boşnaklarla ilgili söylediği sözler nedeniyle Beyaz Futbol programından ve kanaldan kovulan Rasim Ozan Kütahyalı'nın yerine, Galatasaraylı eski futbolcu Ergün Penbe getirildi.

Tarih : 03 Aralık 2017, 03:30
Puan Ver : Rasim Ozan Kütahyalı'nın Yerine Gelen İsim Belli Oldu(7/10)3

Boşnak vatandaşlarla ilgili söylediği skandal sözlerin ardından Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programından çıkarılan Rasim Ozan Kütahyalı'nın yerine Ergün Penbe getirildi.

RASİM'LE YOLLAR AYRILMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Beyaz Futbol programında yaptığı açıklama ile Boşnak vatandaşlardan büyük tepki gören Rasim Ozan ile Beyaz TV'nin yolları ayrılmıştı.KOLTUĞUNA ERGÜN PENBE OTURDU

Beyaz Futbol programında Rasim Ozan Kütahyalı'nın yerine gelen isim ise belli oldu. Programda, Kütahyalı'nın koltuğuna Galatasaraylı eski futbolcu Ergün Penbe oturdu.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın yerine gelen Ergün Penbe'nin programda kalıcı olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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