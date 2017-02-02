

Google'ın destek olduğu bir başka proje olarak karşımıza çıkan Raspberry Pi sonunda iş birliği sayesinde Yapay Zekaya kavuşuyor.



Google yine rahat durmuyor ve bu kez biraz daha farklı alanda teknoloji dünyasına destek sağlamak adına farklı bir işbirliğine daha imza atıyor. Kendin yap bilgisayarıyla dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Raspberry Pi, yapay zeka desteğine sonunda kavuşuyor. Google ile iş birliğini resmen duyuran Raspberry Pi Vakfı, Google'ın Yapay Zekaya ve makine öğrenimi gibi öncülük ettiği alanlardaki geliştirici araçlarını Raspberry Pi üzerinden kullanıma sunacağını resmen müjdeledi. Yapay Zeka işinin içinde Google'ın da olması şimdiden sektörü heyecanlandırıyor.



Maker'ların görüşleri alınarak planlanan yeni Raspberry Pi iş birliği Google'ın maker komünitesiyle buluşmasını sağlayarak büyük olanak sağlıyor. Ayrıca bu proje adına mini bir anket düzenleyen Google, maker'ların yapay zekanın öncelikle hangi alanında araçlara ihtiyacı olduğunu tespit ederek işe başlıyor. Maker'lar ankete katılarak doğal dil işleme, yüz tanıma, duygu analizi ya da konuşmadan yazıya aktarma gibi araçları seçebiliyor. Böylelikle iş birliği adına oluştrulan planlamalar daha kapsamlı yapılabiliyor.



Bunlar her ne kadar bir taraftan açıklanmış olsa da diğer taraf olan iş birlikçi Google, Raspberry Pi iş birliğiyle ilgili detaylardan, şimdilik, bahsetmiyor fakat maker komünitesi için büyük planları olduğunu da anlatmaktan geri kalmıyor. Çok sürmeden detaylarının bir açıklama eşliğinde açıklanacağı görüşünde birçok kişi hemfikir.



Bir başka diğer gelişmeye bakacak olursak özellikle bu Maker komünitesini yakından ilgilendiren bir konu, Asus'un Tinker Board adlı kendin yap bilgisayar ürünüyle Raspberry Pi'a rakip olması. Yani işbirliği ile böyle bir proje var fakat rakibi de hemen hazırda bekliyor. Şirketin yeni yeni tanıttığı ve oldukça iddialı olduğu ürün Tinker Board, 2GB RAM, Bluetooth 4.0, dört USB 2.0 portu, 1 HDMI çıkışı, microSD port, gigabit ethernet ve 802.11b/g/n Wi-Fi gibi teknik özelliklere sahip. 4K video desteğine de sahip cihaz, 57 dolardan Birleşik Krallık ve Avrupa'da satışa sunuldu. Raspberry Pi 3 Model B'nin fiyatı ise 35 dolar. Kısaca yapay zeka ile durum ne olur bilinmez fakat Asus pazarda iddialı cihazlarıyla büyük bir rakip gibi görünüyor.



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