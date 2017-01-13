

Dünyanın en önemli oyuncu ekipmanları üreticisi Razer CES 2017 fuarında ürünlerini çaldırdı. Firmanın iki önemli prototipini çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Firma hırsızlığın normal bir hırsızlığın yanında endüstriyel bir hırsızlık da olabileceğinden bahsetti. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.



Dünyanın ilk 3 ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıtan Razer o bilgisayarı çaldırdı. Fuar alanında sergilenen ürün çalındı. Sadece 3 ekranlı dizüstü bilgisayarı değil firmanın bir diğer prototip ürünü de çalındı.



Project Valerie ve Project Ariana adını taşıyan iki ürün fuar alanında son güne kadar sorunsuz bir şekilde sergilendi. Ancak Cnet'in haberine göre ürünler fuar alanından bir şekilde çalındı. Polis ekipleri ve fuar yetkilileri ile detaylı bir çalışma içerisinde olan Razer ürünleri bulmaya çalışıyor.



Firmanın gelecek planları için oldukça önemli olan o ürünlerin normal bir hırsız tarafından çalınmasından çok firmanın üzerinde durduğu konu endüstriyel hırsızlık. Eğer böyle bir durum gerçekleşir ise Razer önemli bir zarara uğrayabilir.



Firma daha önce de dizüstü bilgisayarını çaldırdı. 2011 yılında şirketin ofisine kapıyı kırarak giren hırsızlar iki adet prototip bilgisayarı çaldılar. O sıralar geliştirilme aşamasında olan piyasaya da Blade adıyla çıkan bilgisayarlardan bir iz ise bulunamamıştı.



Razer çok iyi geçirdiği Amerika'da düzenlenen CES 2017 tüketici elektroniği fuarını kötü bir şekilde noktaladı. Firma çalınan prototiplerini bulmak için hem polis hem de fuar görevlileri ile temas halinde. Gelen bilgilere göre geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.



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