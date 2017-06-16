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razer thresher ultimate : xbox one ve ps 4 için tasarlandı

RAZER THRESHER ULTİMATE : XBOX ONE VE PS 4 İÇİN TASARLANDI

Razer, Xbox One ve PlayStation 4 için tasarladığı kablosuz kulaklığı Razer Thresher Ultimate'ı duyurdu. Üst segment konsol kulaklığı Razer Thresher Ultimate ses kalitesi, konfor ve kablosuz güvenliğine odaklanıyor.

Tarih : 16 Haziran 2017, 10:02
Puan Ver : Razer Thresher Ultimate : Xbox One Ve Ps 4 İçin Tasarlandı(5/10)3


Razer,  Xbox One ve PlayStation 4 için tasarladığı kablosuz kulaklığı Razer Thresher Ultimate'ı duyurdu. Üst segment konsol kulaklığı Razer Thresher Ultimate ses kalitesi, konfor ve kablosuz güvenliğine odaklanıyor.



Razer Thresher Ultimate konsolda mümkün olan en sarmalayıcı ses deneyimi için kablosuz Dolby 7.1 çevresel ses sunuyor. Kulaklık konsoldaki en yüksek ses bant genişliğine sahip, böylece en yükseğe ve en düşüğe ulaşabiliyor.



Geniş 50 mm hoparlörler yönsel sesi, ileri düzeyde teknoloji, ses kalitesi ve gürültü izolasyonu için memory foam yastıkla desteklenmiş suni deri kulaklıkların her birine gönderiyor. Daha da uzun süren konforlu oyun deneyimi için tasarlanmış soğutucu jel doldurulmuş kulaklık yastıkları da mevcut.



Razer Thresher Ultimate 40 fit'e kadar (12.2 m) bağlantı alanıyla tasarlanmış en güvenilir kablosuz konsol kulaklığı.



Kulaklık, tek yönlü mikrofon vinci tasarımı sayesinde, temiz ses iletişimi için katlanabilir bir dijital mikrofonla birlikte geliyor. Kulaklığa entegre mikrofon ses yüksekliği, oyun ve sesli sohbet dengesi (PlayStation 4) ve ana ses (Xbox One) için kontrol ayarları; her türlü önemli ses ayarına hızlı erişim sağlıyor.



Razer'ın donanım alanındaki zengin tarihi konsola doğru genişliyor. Thresher Ultimate'a ek olarak Razer'ın turnuva sınıfı Wildcat ve Raiju kontrolcüleri zirvedeki yerini korurken bir yandan da firmanın Atrox ve Pantera fightstickleri dünyanın en ünlü profesyonel dövüş oyuncuları tarafından kullanılıyor.



Razer Thresher Ultimate, Xbox One cihaz ailesi için resmi lisanslı olarak tasarlandı ve Xbox One; Xbox One S, E3'de duyurulan Xbox One X ile uyumlu. Hem Xbox One hem PlayStation 4 modelleri Haziran ayı içinde piyasaya sürülüyor.  



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Etiketler: Razer  Thresher  Ultimate    Xbox  One  Ve  Ps  4  İçin  Tasarlandı  
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