REAL BETİS, KENDİNE TAKIM BULAMAYAN VOLKAN ŞEN'İ İSTİYOR
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve ismi son zamanlarda Galatasaray ile anılan Milli futbolcu Volkan Şen, Real Betis'in radarına takıldı.
ADIM ADIM BETİS'E
İspanyol basınının haberine göre bu sezon kadrosuna 7 futbolcu katan Real Betis'in Volkan Şen'i de transfer etmeye çok yakın olduğu belirtildi. İspanyol takımı, bu transfer için herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.
GALATASARAY İLE DE İSMİ GEÇMİŞTİ
30 yaşındaki Milli futbolcu, son 2 sezon görev aldığı Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ismi Galatasaray ile de anılmıştı.
Spor Toto Süper Lig'de 318 maça çıkan Volkan Şen, 45 gol ve 55 asist üretmişti. Volkan Şen, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 26 lig maçına çıkarken gol atamamış ve 4 asist kaydetmişti
Kaynak: haberinburada
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