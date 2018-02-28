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Real Madrid 90+3'te yıkıldı

REAL MADRİD 90+3'TE YIKILDI

La Liga'da Real Madrid, 90+3. dakikada yediği golle Espanyol'a 1-0 yenildi.

Tarih : 28 Şubat 2018, 01:50
Puan Ver : Real Madrid 90+3'te Yıkıldı(9/10)5

La Liga'da 26. haftada Espanyol ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

REAL MADRİD SON DAKİKADA YIKILDI

İkinci yarıda da pozisyon açısından kısır geçen mücadelenin 90+3. dakikasında Gerard Moreno sahneye çıktı ve Espanyol, Real Madrid'i bu golle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid'in puanı 51'de kaldı. Espanyol ise puanını 31'e çıkardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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