REAL MADRİD, BEŞİKTAŞ'IN GENÇ YILDIZINA KANCAYI TAKTI
Leipzig-Beşiktaş maçında Cenk Tosun'un izleneceğini iddia eden Radio Marca, maçı tribünden takip eden Real Madrid scout ekibinin Orkan Çınar'ı beğendiğini iddia etti.
Real Madrid'in scout ekibi, Beşiktaş'ın Leipzig'i yendiği maçta Timo Werner ile beraber Cenk Tosun'u izlemeye gitti. Cenk, son 10 dakika sahada kaldığı için net bir bilgi sahibi olamayan İspanyol ekibinin scoutlarından sürpriz bir talep geldiği iddiası ise gündeme bomba gibi düştü. Daha önce Cenk Tosun'un izleneceğini iddia eden Radio Marca, maçı izleyen R. Madrid scout ekibinin Orkan Çınar'ı beğendiğini iddia etti.
A TAKIM SEVİYESİNE GELEBİLECEĞİ KAYDEDİLDİ
Ancak genç yıldız Orkan'ın, henüz Real Madrid seviyesinde olmadığını ama 2 sezon Castilla'da (Real Madrid'in alt yapı takımlarından biri) oynarsa, teknik direktör Solari'nin elinde A takım seviyesine gelebileceğini raporuna eklediği belirtildi. Real Madrid'in Orkan için böyle bir riske girip girmeyeceğinin ise önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade edildi. Castilla'dan son dönemde Achraf Hakimi ve Mariano Diaz patladı. Kaynak: Fotomaç
Kaynak: haberinburada
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