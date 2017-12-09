Rize'de Sıra Dışı Gelenek! Her Yıl Minareyi Yere Yatırıyorlar
Kuzey Kore Liderinden Sert Tepki: İsrail Diye Bir Devlet Var Mı Ki Başkenti Kudüs Olsun!
Trabzonspor'dan Kasımpaşa'ya Farklı Tarife
Ülkelerin Başkentleri Nasıl Seçilir Ve Neleri Temsil Eder?
Bakanlık Düğmeye Bastı! Chp'li 6 Belediyeye Daha Müfettiş Gönderildi
Chelsea Kaptanı Kura Öncesi Konuştu: Beşiktaş Gelmesin
Kasımpaşa - Trabzonspor Maçında İsrail'e Tepki
Galatasaray'da Son Aday: Ukraynalı Yıldız Konoplyanka
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Kudüs'ü Görüştü
Alman Ordu Dergisinde Skandal! Boy Boy Ypg Fotoğrafı Yayınladılar
Emre Can Juventus'a 5 Yıllık İmza Atıyor
Atilla Davasında Bilirkişi Konuştu: Yaptırımlarla İlgili Güvence Verdi
Orta Doğu'nun Kiralık Katilini Arkasına Alan İsrail'in 2. Adımı Tehcir
Suudi Arabistan'dan Medyaya Yasak: Trump'ın Kudüs Kararını Yazmayın
Fenerbahçe'de İki Eski Futbolcu İhraç Edildi
Battal İlgezdi'nin Görevden Alınmasına Kılıçdaroğlu'ndan İlk Yorum: Bu Karar Hukuksuzdur
Ali Şen'den Aziz Yıldırım'a Çağrı: Ali Koç'a Desteğini Açıklamalı
Boyko Beşiktaş'tan Ayrılıyor! İşte Yeni Adresi
Fransızlar Duyurdu: Evra Devre Arasında Türkiye'de
Filistin'den Tarihi Karar! Abd İle Barış Görüşmelerini Askıya Aldı

Real Madrid, Beşiktaş'ın genç yıldızına kancayı taktı

REAL MADRİD, BEŞİKTAŞ'IN GENÇ YILDIZINA KANCAYI TAKTI

Leipzig-Beşiktaş maçında Cenk Tosun'un izleneceğini iddia eden Radio Marca, maçı tribünden takip eden Real Madrid scout ekibinin Orkan Çınar'ı beğendiğini iddia etti.

Tarih : 09 Aralık 2017, 13:50
Puan Ver : Real Madrid, Beşiktaş'ın Genç Yıldızına Kancayı Taktı(10/10)6

Real Madrid'in scout ekibi, Beşiktaş'ın Leipzig'i yendiği maçta Timo Werner ile beraber Cenk Tosun'u izlemeye gitti. Cenk, son 10 dakika sahada kaldığı için net bir bilgi sahibi olamayan İspanyol ekibinin scoutlarından sürpriz bir talep geldiği iddiası ise gündeme bomba gibi düştü. Daha önce Cenk Tosun'un izleneceğini iddia eden Radio Marca, maçı izleyen R. Madrid scout ekibinin Orkan Çınar'ı beğendiğini iddia etti.

A TAKIM SEVİYESİNE GELEBİLECEĞİ KAYDEDİLDİ

Ancak genç yıldız Orkan'ın, henüz Real Madrid seviyesinde olmadığını ama 2 sezon Castilla'da (Real Madrid'in alt yapı takımlarından biri) oynarsa, teknik direktör Solari'nin elinde A takım seviyesine gelebileceğini raporuna eklediği belirtildi. Real Madrid'in Orkan için böyle bir riske girip girmeyeceğinin ise önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade edildi. Castilla'dan son dönemde Achraf Hakimi ve Mariano Diaz patladı. Kaynak: Fotomaç

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Real  Madrid  Beşiktaş  In  Genç  Yıldızına  Kancayı  Taktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER