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Real Madrid final kapısını araladı

REAL MADRİD FİNAL KAPISINI ARALADI

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Almanya'da Bayern Münih ile karşılaşan Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı ve final yolunda büyük bir avantaj elde etti.

Tarih : 26 Nisan 2018, 00:20
Puan Ver : Real Madrid Final Kapısını Araladı(9/10)5

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk mücadelesinde Bayern Münih ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Mücadelenin henüz 8. dakikasında Arjen Robben şanssız bir sakatlık yaşadı ve yerini Thiago Alcantara'ya bıraktı.

Karşılaşmanın 28. dakikasında ise Bayern Münih, Joshua Kimmich ile öne geçti. Golün asistini yapan isim ise James Rodriguez oldu.

Jerome Boateng, 34. dakikada bir sakatlık yaşadı ve Niklas Süle oyuna girdi. Böylece Bayern Münih ilk 34 dakikada iki oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldı.

İLK YARININ SON DAKİKASINDA MARCELO SAHNEYE ÇIKTI

Dakikalar 44'ü gösterdiğinde sahneye sol bek Marcelo çıktı ve skora denge getirdi. Golün asistini ise sağ bek Dani Carvajal yaptı. İlk yarı bu golle sonuçlandı ve devreye 1-1'lik eşitlikle girildi.

GALİBİYETİ ASENSIO GETİRDİ

İkinci yarıda Isco'nun yerine oyuna dahil olan Marco Asensio, 57. dakikada Real Madrid'i öne geçiren golü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Real Madrid, Bayern Münih'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek final yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

Rövanş mücadelesi 1 Mayıs'ta Santiago Bernabeu'da oynanacak.

Geçen Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında Bayern Münih yine 1-0 öne geçmesine karşın evinde Real Madrid'e 2-1 mağlup olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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