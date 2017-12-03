REAL MADRİD FIRSAT KAÇIRDI
La Liga'da Athletic Bilbao'ya konuk olan Real Madrid, rakibiyle golsüz berabere kaldı ve Barcelona'nın puan kaybettiği haftada büyük bir fırsat kaçırdı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı.
La Liga'da lider Barcelona'nın sahasında Celta Vigo ile berabere kalmasıyla yakaladığı aradaki puan farkını indirme fırsatını iyi değerlendiremeyen Real Madrid, Athletic Bilbao deplasmanından 1 puan aldı.
2 TOP DİREKTEN DÖNDÜ
Karşılaşma boyunca daha atak oynayan Real Madrid'de 8. dakikada Karim Benzema ve 72. dakikada Cristiano Ronaldo'nun şutlarında top direkten döndü. Ev sahibi takımın Aritz Aduriz ile yakaladığı pozisyonları ise kaleci Keylor Navas önledi. Ayrıca 86. dakikada Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
LİGDE 4. SIRADALAR
Bu sonuçla Real Madrid, 28 puanla dördüncü sırada yer alırken, lider Barcelona ile arasındaki 8 puanlık fark devam etti. Sahasında oynadığı maçta Real Sociedad'ı 2-1 yenen Atletico Madrid ise 30 puanla 3. sıraya yükseldi.
Athletic Bilbao 14 puanla 15. sırada kaldı.
Kaynak: haberinburada
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