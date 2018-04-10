Real Madrid'de geleceği tartışılan Gareth Bale'nin manejeri net bir açıklama yaptı, futbolcunun takımda kalacağını söyledi.

Real Madrid'de zaman zaman parlayan performansları olsa da sürekli tartışılan Gareth Bale için menajeri Jonathan Barnett'ten yeni açıklama geldi.

Barnett, Bale'in Real Madrid'de mutlu olduğunu belirtirken, "Gareth, Real Madrid'in oyuncusu ve Real Madrid'i seviyor. Real Madrid de onu seviyor. Ayrılık ile ilgili yazılanlar konusunda bir bilgimiz yok" ifadelerini kullandı.

JUVENTUS MAÇINDAN SONRA AYRILIK SÖYLENTİLERİ ARTTI

Manchester United ile ismi anılan Gareth Bale'in, Juventus maçında 90 dakikada kulübede kalması sonrasında ayrılık sesleri yüksek sesle dillendirilmeye başlanmıştı.

Galli oyuncu, bu sezon 31 maçta forma giydi ve 14 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi.

Kaynak: haberinburada