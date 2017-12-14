FIFA Dünya Kulüpler Kupası yarı final maçında Real Madrid 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada El Cezire'yi 2-1 mağlup ederek finalde Brezilya ekibi Gremio'nun rakibi oldu.

FIFA Dünya Kulüpler Kupasında Birleşik Arap Emirlikleri takımı El Cezire'ye konuk olan İspanyol devi, mücadeleyi 2-1 kazandı ve finalde Gremio'nun rakibi oldu.

GALİBİYETİ BALE GETİRDİ

41. dakikada Mbark Boussoufa'nın golüyle devreye 1-0 geride giren Real Madrid, beraberliği 53. dakikada Ronaldo'nun ayağından buldu. Eflatun beyazlıların aradığı galibiyet golü ise Gareth Bale'den geldi. Uzun bir aradan formasına kavuşan ve 81. dakikada oyuna giren Galli yıldız, saniyeler şık bir golle Real Madrid'i finale taşıdı.

Öte yandan iki takımın da birer golü, VAR (Video yardımcı hakem) sisteminin devreye girmesiyle iptal edildi.

FİNALDE GREMIO İLE KARŞILAŞACAK

Real Madrid, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı 3. kez müzesine götürmek için finalde cumartesi günü Brezilya ekibi Gremio ile karşılaşacak.

Kaynak: haberinburada