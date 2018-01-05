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Real Madrid Harry Kane'i Alırsa, Fernandao Fenerbahçe'de Kalacak
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Real Madrid Harry Kane'i Alırsa, Fernandao Fenerbahçe'de Kalacak

REAL MADRİD HARRY KANE'İ ALIRSA, FERNANDAO FENERBAHÇE'DE KALACAK

Real Madrid, Tottenham'ın forveti Harry Kane'i transfer ederse kulüp Fenerbahçe'deki futbolcusu Janssen'i geri çağıracak. Fernandao, bu durumda sarı-lacivertli formayı giymeye devam edecek.

Tarih : 05 Ocak 2018, 10:50
Puan Ver : Real Madrid Harry Kane'i Alırsa, Fernandao Fenerbahçe'de Kalacak(8/10)4

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Robin van Persie'nin kadro dışı bırakılmasının ardından gönderilecek isimlerin başında gösterilen Fernandao için flaş bir gelişme yaşandı... Brezilyalı golcünün Real Madrid'i beklediği öne sürüldü...

Sarı-Lacivertliler'de Fernandao, devre arasında elden çıkartılması öngörülen isimlerden biriydi. Hatta sambacı ülkesinin ekiplerinden Cruzeiro ile anlaşmış, iş sadece imzaya kalmıştı.

JANSSEN GERİ DÖNEBİLİR

Ancak Janssen tehlikesi Fenerbahçe'ye geri adım attırdı. Tottenham, kontratındaki bir maddeye göre takımda sakatlık olması ya da satış gerçekleşmesi durumunda Janssen'i devre arasında geri alma hakkına sahip...

Böyle bir ihtimal doğdu ve Real Madrid, Tottenham'ın golcüsü Harry Kane'e talip oldu. Bu transfer için çok yüksek paralardan bahsediliyor. Kane'in her an İspanya'nın yolunu tutabileceği öğrenilirken, Vincent Janssen'e de Ada yolu görünebilir.

AYKUT KOCAMAN FERNANDAO'NUN KALMASINI İSTEDİ

Bu durum karşısında da Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, önemli bir tehlike karşısında golcüsüz kalmamak için Fernandao'nun satışını veto etti. Sambacı golcüyle ilgili gelişmelerin ne olacağı merak konusu.

Kaynak: Fotomaç

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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