İspanya Kral Kupası son 16 turunda Numancia ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Real Madrid, 35. dakikada Gareth Bale'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçmeyi başardı.

NUMANCIA 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 60. dakikasında Dimanka'nın gördüğü kırmızı kartla Numancia 10 kişi kaldı.

Real Madrid penaltıdan 89. dakikada Isco'nun kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Son sözü 90+1. dakikada Mayoral söyledi ve Real Madrid, Numancia'yı deplasmanda 3- 0 mağlup ederek rövanş öncesinde tur için önemli bir avantaj elde etti.

Rövanş mücadelesi 10 Ocak tarihinde Santiago Bernabeu'da oynanacak.

Kaynak: haberinburada