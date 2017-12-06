REAL MADRİD LEİPZİG MAÇINDA CENK TOSUN'U İZLETECEK
İspanyol devi Real Madrid, Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'u Şampiyonlar Liginde oynanacak Leipzig maçında izletecek.
Beşiktaş'ın gol makinesi Cenk Tosun'un taliplilerine bir dünya devi daha eklendi, Real Madrid.. Günün bu bomba iddiası İspanya'dan geldi. Radio Marca, Real Madrid'in scout'larının bir süredir izledikleri Leipzig'in golcüsü Timo Werner'i bir kez de Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş karşısında izleyeceğini duyururken; bu iddiaya bir de ek yaptı: Almanya'ya gidecek Real Madrid'in scout'ı aynı zamanda Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'u da izleyecek! Haberde hangi scout'ın Almanya'ya gideceği henüz netleşmediği ama bu ismin Cenk Tosun için Negredo'dan da bilgi alacağını belirtti. Real Madrid'in listesinde Timo Werner'in dışında F.Bahçe'nin ısrarla istediği Fedor Smolov, Arsenal'dan ayrılması gündeme olan Alexis Sanchez ve Inter'in gol makinesi Maur Icardi de yer alıyor.
"BU ŞANSIMI KULLANMAK İSTİYORUM"
Real Madrid scout ekibinin, Leipzig'den Timo Werner'i izlemek için geleceği maçta kendisini de izleyeceğini takım arkadaşı Negredo'dan öğrenen Cenk Tosun'u heyecan sardı. Pazartesi akşamına kadar Şenol Güneş'in 11'de şans vermeyi düşünmediği Tosun Paşa, Almanya yolculuğu öncesinde teknik direktör Güneş'e, "Bu şansı elimden alma hocam" dediği iddia edildi. Normalde Cenk'i yedek soyundurmayı düşünen Güneş'in Tosun Paşa'yla Leipzig maçına çıkabileceği ifade edildi.
"CENK TOSUN 100 MiLYON EURO"
Cenk Tosun, İngiliz basınında manşetleri süslemeye devam ediyor. The Sun'da Beşiktaşlı yönetici Deniz Atalay'ın, Cenk Tosun'un bonservis bedeli konusunda söylediği sözler yer aldı. Atalay, Newcastle ve Crystal Palace'ın peşinde olduğu Beşiktaşlı forvet Cenk Tosun'un 100 milyon euro değerinde olduğunu söyledi. Haberde siyah beyazlı yöneticinin "Bana sorarsan Cenk 100 milyon euro değerinde, çok parlak bir geleceği var. Ektiğimiz tohumlardan meyveleri biçmeye başlıyoruz" ifadeleri yer aldı. Ayrıca Newcastle'ın Aleksandar Mitrovic'i takasta kullanarak Cenk Tosun Tosun'u St James Park'a getirmeyi planladığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İskenderun Körfezi'nde Savaş Gemisi Batıkları Bulundu
- Abd'nin Skandal Kudüs Planına Hükümetten Art Arda Çok Sert Tepki!
- Düğün Günü Karısını Öldüren Cani Kocadan Kan Donduran Sözler
- Meterolojiden İstanbullulara Yeni Uyarı: Kar Yağışı Bugün De Devam Edecek
- Son Dakika! Zarrab Soruşturmasında Eski Chp'li Vekil Erdemir'in Tüm Mal Varlığına El Konuldu
EKONOMİ HABERLERİ
- Bakan Arslan: Cankurtaran Geçidi Bu Ay Hizmete Açılıyor
- Kamu Kurumlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
- Bakan Ağbal: Makine-Teçhizat Harcamalarında Yatırımcılara Destek Olacağız
- Zuckerberg'ten Aldıkları Parayı, Sanal Paraya Yatırarak Bitcoin Milyarderi Oldular
- Ayder Yaylası'na Alternatif Olarak 11 Yeni Yer Aranıyor
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe'nin Golcüsü Janssen İçin İtalyan Devi Devrede
- Trabzonspor'da Jan Durica 2 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak
- Rusya'ya Büyük Şok! 2018 Kış Olimpiyatlarından Men Edildi
- Galatasaray'da Birlik Ve Beraberlik Gecesi: Özbek Ve Tudor Düşman Çatlattı
- Leipzig Teknik Direktörü: 6 Oyuncunun Olmayışı Beşiktaş'ı Etkilemez
DÜNYA HABERLERİ
- Seksomnia Hastalığına Sahip Adam, Uykusunda Eski Kız Arkadaşına Tecavüz Etti
- Menbiç'te Skandal Görüntü! Abd'li Kadın Asker, Teröristlere Halay Başı Oldu
- İngiltere Başbakanı May'e Suikast Girişimi Engellendi
- Abd'deki Yangın Kontrol Edilemiyor, 180 Ev Ve İş Yeri Zarar Gördü
- Trump, Sisi'yi Arayarak Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşıma Fikrini Görüştü
Bu Haberle İlgili Yorumlar