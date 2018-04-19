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Real Madrid lige havlu attı

REAL MADRİD LİGE HAVLU ATTI

İspanya Liginde Real Madrid, evinde Athletic Bilbao ile Ronaldo'nun 87. dakikasında attığı golle 1-1 berabere kaldı.

Tarih : 19 Nisan 2018, 09:30
Puan Ver : Real Madrid Lige Havlu Attı(5/10)1

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Real Madrid, evinde Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı.

Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Athletic Bilbao ile karşılaştı.

87'DE RONALDO 1 PUANI KURTARDI

Konuk takım, Inaki Williams'ın 14. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 87. dakikasında Cristiano Ronaldo, skora eşitliği getiren golü kaydetti ve mücadele 1-1 berabere bitti.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 68, Athletic Bilbao da 40 yaptı. Madrid, lider Barcelona'nın 15 puan gerisinde bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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