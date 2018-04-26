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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

REAL MADRİD, ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Bayern Münih'i 2-1 ile deviren Real Madrid, Şampiyonlar Ligi tarihinde 150 galibiyete ulaşan ilk takım oldu.

Tarih : 26 Nisan 2018, 01:40
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Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid'e 2-1 mağlup oldu. Deplasmanda kazanarak büyük bir avantaj elde eden Real Madrid, turnuva tarihinde ulaştığı galibiyet sayısı ile rekor kırdı.

150 GALİBİYETE ULAŞAN İLK TAKIM REAL MADRİD

Başarılarla dolu turnuva geçmişini rekorla süsleyen Real Madrid, Marco Asensio'nun attığı golle Şampiyonlar Ligindeki 150. galibiyetini aldı. Zinadine Zidane yönetiminde finale yaklaşan İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi tarihinde 150 galibiyete ulaşan ilk takım oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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