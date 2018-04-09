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Real Madrid Taraftarları, Koreografiyi Ellerine Yüzlerine Bulaştırdı
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Real Madrid Taraftarları, Koreografiyi Ellerine Yüzlerine Bulaştırdı

REAL MADRİD TARAFTARLARI, KOREOGRAFİYİ ELLERİNE YÜZLERİNE BULAŞTIRDI

İspanya Liginde Real Madrid taraftarları, Atletico Madrid maçı öncesinde planladıkları koreografide başarısız oldu, gazeteler "Tribünde felaket" başlığı attı.

Tarih : 09 Nisan 2018, 14:20
Puan Ver : Real Madrid Taraftarları, Koreografiyi Ellerine Yüzlerine Bulaştırdı(9/10)5

Madrid derbisi öncesi Real Madrid taraftarlarının özenle hazırladığı koreografi tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Maç başlamadan önce çalınan marş sırasında başlayan koreografi ortaya çıktığında hiç kimse bir şey anlamadı.

Ortaya çıkan manzara bir mesaj mıydı, fotoğraf mı, yoksa başka bir şey mi? Santiago Bernabeu tribünlerini dolduran Real Madrid taraftarlarının bazıları tembellik yapınca koreografiden anlamsız bir görüntü oluştu.

GAZETELER "TRİBÜNDE FELAKET" BAŞLIĞI ATTI

Taraftarların ilgisiz kalması sonucu oluşan görüntü İspanyol basınında günün konusu oldu. Gazeteler 'Real Madrid tribünlerinde felaket' başlıkları attı.

Taraftarların daha önce yaptıkları koreografilerden biri...

Taraftarların aslında yapmak istedikleri şey Real Madrid'in logosunu oluşturmaktı.

(CNN Türk)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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