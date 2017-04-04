REAL MADRİD'DE VARANE SAKATLANDI
Fransız futbolcunun, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve ligde Atletico Madrid ile Barcelona maçlarında oynaması beklenmiyor.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in Fransız defans oyuncusu Raphael Varane, sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalacak.
Real Madrid'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Varane'ın sol bacağındaki kaslarda ikinci dereceden yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, Varane 3-4 haftadan önce sahalara dönemeyecek. Fransız futbolcunun, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Bayern Münih, ligdeki Atletico Madrid derbisi ile Barcelona maçlarında oynaması beklenmiyor.
kaynak:sabah
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