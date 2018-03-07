Meclis'te Afrin Kavgası! 3 Milletvekili Yaralandı
İşte Meclis'teki Afrin Kavgasından İlk Görüntüler!
Google'dan, Dünya Kadınlar Günü'ne Özel Doodle
Hikayeler Farklı, Acılar Aynı! Suriyeli Kadınlar Vatan Aşkıyla Yaşıyor
Yaptırım Yok, Çağrı Çok! Bm Yine Esad'a Seslendi: Ateşkese Uy!
Afrika'da Korkutan Salgın! Teşhis Konulamadı, Hastaneler Doldu Taştı
Avrupa'nın Göbeğinde Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı
Sofralara Girmeden Yakalandı! Tam 4 Ton
Prens '10 Numara'ya Girdi, Protesto Sesleri Yükseldi: Katil Selman
İran'da Askeri Depoda Büyük Patlama! Zırhlı Tugay Tahliye Edildi
Ab'den Ekonomik Misilleme Hazırlığı: Abd Ürünlerine Karşı Tedbir Alınacak
Yok Artık! Kör Testereyle Bacaklarını Kesmeye Çalıştılar
Uyuşturucu Çetesinden Korkunç İnfaz! 8 Kişiyi Öldürüp Parçaladılar
Bm'den Afrin Açıklaması: Ypg İle Görüşmelerde Sorun Çıktı!
Başörtüsünü Çıkarıp Rejime Meydan Okumuştu, Cezası Belli Oldu
Boluspor Seriye Bağladı
Oumar Niasse'dan Cenk Tosun'a Büyük Övgü!
Kaçak Mahkumu Yakalamaya Giden Polise Saldırı: 7 Yaralı!
Ege Korkutan Deprem! Tatil Beldesi 4 Şiddetinde Sallandı
Kılıçdaroğlu'nun 'işkencede Ölüm' İddiasına Yalanlama!

Real Madrid'i duyunca kulübünü silip attı

REAL MADRİD'İ DUYUNCA KULÜBÜNÜ SİLİP ATTI

Belçikalı yıldız Eden Hazard, kariyerine Real Madrid'de devam etmek istediği için Chelsea'yle sözleşme görüşmelerini sonlandırdı.

Tarih : 07 Mart 2018, 10:00
Puan Ver : Real Madrid'i Duyunca Kulübünü Silip Attı(5/10)1

Pazar günü oynanan lig maçında takımı Manchester City'e 1-0 mağlup olurken karşılaşmaya tek forvet olarak başlayan ve bu durumdan memnun olmayan Hazard, Dailymail'in haberine göre bu yaz Real Madrid'e transfer olmak istiyor.

TRANSFER ZİDANE'A BAĞLI

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'a olan hayranlığını pek çok kez dile getiren Hazard'ın İspanyol ekibine transferinin gerçekleşmesinde, Fransız teknik adamın görevinde kalıp kalmayacağı belirleyici noktalardan biri olacak.

Sabah'ın haberine göre; uzun süredir Hazard'la yakından ilgilendiği bilinen Real Madrid, ligde kötü gidişe bir türlü dur diyemezken geride kalan 27 haftanın sonunda lider Barcelona'nın 15 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor. Ligde yaşanan sıkıntı nedeniyle koltuğu sallantıda olan Zidane, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turunda takımının Paris Saint-Germain'i eleyerek yarı finale kalmasıyla rahat bir nefes aldı.

HAZARD'I COURTOİS TAKİP EDEBİLİR

İtalyan Teknik Direktör Antonio Conte yönetimindeki Chelsea'de, kaleci Thibaut Courtois'nın adı da ayrılık haberlerinde geçiyor. 25 yaşındaki file bekçisinin bu yaz Real Madrid'e transfer olacağı gelen iddialar arasında.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Real  Madrid  İ  Duyunca  Kulübünü  Silip  Attı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER