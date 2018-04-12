Real Madrid'in dün gece Juventus karşısında 90+4'te kazandığı penaltı, futbolseverleri ikiye böldü; Penaltı mı, değil mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, Real Madrid Torino'da 3-0 kazandığı mücadelenin rövanşında evinde Juventus'a 3-1 kaybetmesine rağmen yarı finale yükseldi. Uzatma dakikalarında Real Madrid lehine verilen penaltı kararı sonrası Juventus'tan Gianluigi Buffon kırmızı kart gördü.

Bu pozisyonun ardından sosyal medyada futbolseverler ikiye bölündü. Taraftarların bir kısmı, penaltı kararının ağır olduğunu savunurken diğer kısmı ise pozisyonun kesinlikle penaltı olduğunu ifade ettti.

JUVENTUS BAŞKANI: VİDEO HAKEM SİSTEMİ NEDEN YOK?

Juventus'un büyük öfkeyle karşıladığı penaltı kararıyla ilgili açıklama yapan Juventus Başkanı Agnelli, Şampiyonlar Ligi'nde Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulanması gerektiğini vurguladı.

Agnelli, "Şampiyonlar Ligi'nde mutlaka VAR sistemi uygulanmalı. Özellikle İtalyan kulüplerine karşı büyük haksızlıklar yapılıyor. Şampiyonlar Liginde VAR sisteminin uygulamaya geçilmesi için tüm mücadelemi vereceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada