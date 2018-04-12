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Real Madrid'in Kazandığı Penaltı, Dünya Futbolunu İkiye Böldü

REAL MADRİD'İN KAZANDIĞI PENALTI, DÜNYA FUTBOLUNU İKİYE BÖLDÜ

Real Madrid'in dün gece Juventus karşısında 90+4'te kazandığı penaltı, futbolseverleri ikiye böldü; Penaltı mı, değil mi?

Tarih : 12 Nisan 2018, 08:20
Puan Ver : Real Madrid'in Kazandığı Penaltı, Dünya Futbolunu İkiye Böldü(7/10)3

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, Real Madrid Torino'da 3-0 kazandığı mücadelenin rövanşında evinde Juventus'a 3-1 kaybetmesine rağmen yarı finale yükseldi. Uzatma dakikalarında Real Madrid lehine verilen penaltı kararı sonrası Juventus'tan Gianluigi Buffon kırmızı kart gördü.

Bu pozisyonun ardından sosyal medyada futbolseverler ikiye bölündü. Taraftarların bir kısmı, penaltı kararının ağır olduğunu savunurken diğer kısmı ise pozisyonun kesinlikle penaltı olduğunu ifade ettti.

JUVENTUS BAŞKANI: VİDEO HAKEM SİSTEMİ NEDEN YOK?

Juventus'un büyük öfkeyle karşıladığı penaltı kararıyla ilgili açıklama yapan Juventus Başkanı Agnelli, Şampiyonlar Ligi'nde Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulanması gerektiğini vurguladı.

Agnelli, "Şampiyonlar Ligi'nde mutlaka VAR sistemi uygulanmalı. Özellikle İtalyan kulüplerine karşı büyük haksızlıklar yapılıyor. Şampiyonlar Liginde VAR sisteminin uygulamaya geçilmesi için tüm mücadelemi vereceğim" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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