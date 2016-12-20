REAL MADRİD'İN TRANSFER YASAĞI BİR DÖNEME İNDİRİLDİ
İspanyol ekibi, 2017 yaz transfer döneminde kadrosuna takviye yapabilecek
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), FIFA'nın İspanyol ekibi Real Madrid'e verdiği iki dönemlik transfer yasağını bir döneme indirdi.
CAS'tan yapılan açıklamada, 18 yaşından küçük futbolcuların transferlerindeki ihlaller nedeniyle iki dönem boyunca kadrosuna yeni oyuncu katması yasaklanan Real Madrid'in cezasının bir döneme indirildiği belirtildi.
Bu kararın ardından Real Madrid, 2017 yaz transfer döneminde kadrosuna takviye yapabilecek.
FIFA Temyiz Kurulu, Real Madrid'e verilen iki dönemlik transfer yasağı kararını, 8 Eylül'de onaylamıştı. Real Madrid ise kararın ardından CAS'a başvurmuştu.
kaynak:sabah
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