REAL MADRİD'İN YENİ TRANSFERİ, TOPU 6 KERE SEKTİREBİLİNCE DALGA KONUSU OLDU
Real Madrid'in, Atletico Madrid'den 22.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Theo Hernandez, imza töreninde topu sadece 6 kere sektirebilince sosyal medyada dalga konusu oldu.
Real Madrid, yeni transferi Theo Hernandez için Santiago Bernabeu'da imza töreni gerçekleştirdi. 22.5 milyon Euro'ya transfer edilen genç yıldız heyecanından veya bir savunma oyuncusu olmasından dolayı taraftarın önünde şov yaparken zor anlar yaşadı.
TOPU 6 KEZDEN FAZLA SEKTİREMEDİ
Bir klasik olarak tribünlerin önünde yeni formasıyla top sektiren Hernandez, topu 6 kez sektirebildi. Ortaya çıkan görüntü ise sosyal medyada gündem oldu. Real Madrid'in yeni oyuncusunun savunma performansının top sektirme performansından daha başarılı olması bekleniyor.
Atletico Madrid altyapısından çıkan 19 yaşındaki Fransız oyuncu geçen sezon Alaves'de 38 maçta 2 gol, 3 asist kaydetmiş ve etkileyici bir sezon geçirmişti.
Kaynak: haberinburada
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