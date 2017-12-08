REAL MADRİD'İN YILDIZI BİLEREK KART GÖRDÜ, CEZAYI YEDİ
UEFA, APOEL karşısında cezasını tamamlamak için bilerek sarı kart gördüğü gerekçesiyle Carvajal'e 2 maç ceza verdi.
Şampiyonlar Liginde son 16 turuna kalan Real Madrid'e şok bir ceza geldi.
UEFA, Real Madrid'in APOEL'i 6-0 yendiği maçın son dakikasında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Dani Carvajal hakkında soruşturma başlatmıştı
2 MAÇ CEZA VERİLDİ
UEFA Disiplin Komitesi, Carvajal hakkındaki kararını da açıkladı. Dani Carvajal'a bilerek sarı kart görüp cezalı duruma düştüğü için 2 maç ceza verildi.
Real Madrid forması giyen Carvajal, son16 turunda oynanacak iki karşılaşmada da forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ İLE EŞLEŞEBİLİR
Real Madrid'in son 16 turundaki rakibi 11 Aralık Pazartesi günü yapılacak kura çekimi sonrasında belli olacak. İspanyol ekibinin Beşiktaş ile eşleşme ihtimali de bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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