Eski Sevgilisini Kıskandırmak İçin Fotoğraf Gönderdi, Adam Evi Basıp Yeni Sevgilisini Öldürdü
İsrail, Tanklar Ve Savaş Uçaklarıyla Gazze'yi Vurdu
12 Yaşında Annesinin Tabutunu Taşıyan Muhammed: Annemi Değil Melek Taşıdım
Abd'de Tacizle Suçlanan Senatör Franken İstifa Etti
Reza Zarrab'ın Kendisine Tezavüz Ettiğini İddia Eden Eski Hücre Arkadaşı Dava Açtı
Polonya Başbakanı 2 Yıldır Sürdürdüğü Görevinden İstifa Etti
Avrupa Birliği'nden Trump'ın Kudüs Kararına Sert Tepki: Karanlık Zamanlar
Diyarbakırlı Kadınlar Tandır Ekmeğiyle Gönülleri Isttı
Uefa Uluslar Liginde Torbalar Belli Oldu! İşte Muhtemel Rakiplerimiz
Trabzonspor'a Ceza Yağdı
Altın Top (Ballon D'or) 2017'nin Sahibi Cristiano Ronaldo!
Abd'den Sonra Çekya Da Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Kabul Etti
Kabin Memurunun Fotoğrafını Çeken Yolcu Uçaktan Atıldı
Konyaspor, Guimaraes İle 1-1 Berabere Kaldı, Avrupa Ligine Veda Etti
Gürcü Milletvekilleri Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanınması İçin Başbakanlarına Mektup Yazdı
Abdullah Avcı: Avrupa'da Harika Bir Deneyim Kazandık
Putin, Kudüs İçin Erdoğan'ı Arayacak
Abd'de Okula Silahlı Saldırı! 2 Öğrenci Ve Saldırgan Öldü
Çipras'la Bir Araya Gelen Erdoğan'dan Net Sözler: Kimsenin Toprağında Gözümüz Yok
Adana'daki Hastanede Bebeklerin Öldü Denilip Başkalarına Verildiği İddiasına Soruşturma

Real Madrid'in yıldızı bilerek kart gördü, cezayı yedi

REAL MADRİD'İN YILDIZI BİLEREK KART GÖRDÜ, CEZAYI YEDİ

UEFA, APOEL karşısında cezasını tamamlamak için bilerek sarı kart gördüğü gerekçesiyle Carvajal'e 2 maç ceza verdi.

Tarih : 08 Aralık 2017, 01:10
Puan Ver : Real Madrid'in Yıldızı Bilerek Kart Gördü, Cezayı Yedi(10/10)6

Şampiyonlar Liginde son 16 turuna kalan Real Madrid'e şok bir ceza geldi.

UEFA, Real Madrid'in APOEL'i 6-0 yendiği maçın son dakikasında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Dani Carvajal hakkında soruşturma başlatmıştı

2 MAÇ CEZA VERİLDİ

UEFA Disiplin Komitesi, Carvajal hakkındaki kararını da açıkladı. Dani Carvajal'a bilerek sarı kart görüp cezalı duruma düştüğü için 2 maç ceza verildi.

Real Madrid forması giyen Carvajal, son16 turunda oynanacak iki karşılaşmada da forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ İLE EŞLEŞEBİLİR

Real Madrid'in son 16 turundaki rakibi 11 Aralık Pazartesi günü yapılacak kura çekimi sonrasında belli olacak. İspanyol ekibinin Beşiktaş ile eşleşme ihtimali de bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Real  Madrid  İn  Yıldızı  Bilerek  Kart  Gördü  Cezayı  Yedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER