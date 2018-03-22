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Real Madrid'in Yıldızı Sergio Llull: Neymar Real Madrid'e Transfer Olacak
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Real Madrid'in Yıldızı Sergio Llull: Neymar Real Madrid'e Transfer Olacak

REAL MADRİD'İN YILDIZI SERGİO LLULL: NEYMAR REAL MADRİD'E TRANSFER OLACAK

THY Euroleague'nin şampiyonluk adaylarından Real Madrid'in yıldız oyuncusu Sergio Llull, Neymar'ın Real Madrid'e transfer olabileceğini söyledi.

Tarih : 22 Mart 2018, 18:40
Puan Ver : Real Madrid'in Yıldızı Sergio Llull: Neymar Real Madrid'e Transfer Olacak(7/10)3

Bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun bir süre parkelerden uzak kalan Real Madrid'in yıldız oyun kurucusu Sergio Llull, futbol takımının Şampiyonlar Ligi serüveni ve Neymar hakkında açıklamalarda bulundu.

"NEYMAR NEDEN OLMASIN?"

Transferde ismi Real Madrid ile anılan Neymar hakkında konuşan İspanyol oyuncu, "Neymar harika bir oyuncu. Transfer olup olmayacağı bana kalmaz ama neden olmasın? Çok iyi olur" sözlerini kullandı.

"REAL'İN JUVENTUS'U GEÇECEĞİNE İNANIYORUM"

Son iki sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Real Madrid hakkında konuşan Llull, "Real Madrid'in şu anki durumunu çok iyi görüyorum ve tabii ki takımıma güveniyorum. Juventus harika bir takım ama Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde turu geçeceğine inanıyorum." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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