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Real Madrid'li Cristiano Ronaldo, Takımda Kalmaya Karar Verdi

REAL MADRİD'Lİ CRİSTİANO RONALDO, TAKIMDA KALMAYA KARAR VERDİ

Vergi kaçırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Real Madrid'li Cristiano Ronaldo, takımdan ayrılmaktan vazgeçti.

Tarih : 09 Temmuz 2017, 14:15
Puan Ver : Real Madrid'li Cristiano Ronaldo, Takımda Kalmaya Karar Verdi(9/10)8


İspanyol maliyesinin, imaj gelirlerinden vergi kaçırdığı iddiasıyla Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bu olay sonrası Portekizli yıldız futbolcu İspanya'dan ayrılmayı düşünmüş, hatta Manchester United'a döneceği kulislerde konuşulmaya başlanmıştı.



YUVADA KALIYOR



İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS, konu ile ilgili yaptığı haberde Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'de kalacağını açıkladı.



2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cristiano Ronaldo'nun futbolu Madrid'de bırakabileceği ifade edildi.








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