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Real Madrid'li Ronaldo'ya Oğlundan Darbe: İdolüm Messi

Real Madrid'li Ronaldo'ya Oğlundan Darbe: İdolüm Messi

REAL MADRİD'Lİ RONALDO'YA OĞLUNDAN DARBE: İDOLÜM MESSİ

Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Jr., Instagram'dan "İdolüm Lionel Messi" yazdı.

Tarih : 05 Aralık 2017, 19:20
Puan Ver : Real Madrid'li Ronaldo'ya Oğlundan Darbe: İdolüm Messi(7/10)3

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'un oğlu Cristiano Jr. Instagram paylaşımıyla babasını yıktı.

"İDOLÜM MESSİ"

Portekizli yıldızın ilk çocuğu olan Cristiano Jr., Instagram paylaşımında "Teşekkürler idolüm Messi" yazdı. Daha önceden de Messi'ye olan hayranlığını saklamayan küçür Cristiano, babasından kendisini Messi'yle tanıştırmasını istemiş ve bu arzusuna ulaşmıştı.

Babasının en büyük rakibi olan Messi'ye hayranlığını kamuoyuna açıklayan Cristiano Jr. Messi'yle tanıştığı anın fotoğrafını paylaştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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