Real Madrid'e geldiği günden bu yana sakatlıklarla mücadele eden Gareth Bale, yine sakatlandı. Bale, 91 milyon euroya transfer edilmişti.

Sıklıkla yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Real Madridli Gareth Bale, takımından yine uzak kalacak.

Galli futbolcunun bir kez daha baldırından sakatlandığı açıklandı. Bale, 2 aylık bir aranın ardından hafta içinde Kral Kupası'nda oynanan Fuenlabrada maçında sahalara dönmüştü.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YOK

Mücadelede yarım saat oynayan ve bu sürede takımının attığı iki golün hazırlayıcısı olan Bale'in önümüzdeki hafta da takımdaki yerini alması zor görünüyor.

Bale bu sezon sadece 7 maçta oynarken; sadece ikisinde 90 dakika süre aldı.

Kaynak: haberinburada