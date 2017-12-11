RECEP, TAYYİP, ERDOĞAN KARDEŞLERLE HATIRA POZU!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez 2015 yılındaki Sivas ziyaretinde tanıştığı, 3 yaşındaki Recep, Tayyip, Erdoğan isimlerini taşıyan üçüzlerle bugünkü Sivas ziyaretinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Recep, Tayyip ve Erdoğan isimlerini taşıyan üçüzlerle bir araya geldi.
2015'TE TANIŞMIŞLARDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez 2015 yılında ki Sivas ziyareti sırasında tanıştığı; 3 yaşındaki Recep, Tayyip, Erdoğan isimlerini taşıyan üçüzlerle bugünkü Sivas ziyaretinde yeniden bir araya geldi.
ERDOĞAN İLE BULUŞAN AİLE ÇOK MUTLU
Sivas Valiliğindeki ziyaret sonrası üçüzlerin annesi Dilek Akıncı ve babaları Kemal Akıncı çok mutlu olduklarını belirterek, "İlk kez 2015 yılında görüşmüştük. Daha sonra telefonla görüştük. Sivas'ı ziyaret ettiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Valilikte kendisi ile görüştük. Çok mutluyuz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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