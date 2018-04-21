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Reddedildiği adamın karşısına cinsiyet değiştirip yeniden çıktı

REDDEDİLDİĞİ ADAMIN KARŞISINA CİNSİYET DEĞİŞTİRİP YENİDEN ÇIKTI

Aşık olduğu Jared Norris'e 18 yaşındayken Facebook üzerinden yazıp reddedilen genç çocuk, 2 sene sonra cinsiyet değiştirip tekrar karşısına çıktığı adamla ilişki yaşamaya başladı.

Tarih : 21 Nisan 2018, 18:30
Puan Ver : Reddedildiği Adamın Karşısına Cinsiyet Değiştirip Yeniden Çıktı(9/10)5

ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki Erin, henüz 18 yaşındayken Jared Norris'e hislerini belli ettiğinde henüz Aaron adında bir erkekti. Fakat Jared onun duygularına karşılık vermedi ve Aaron'u reddetti. Aaron daha sonra kadınlığa geçiş sürecine başladı ve 20 yaşına geldiğinde artık güzeller güzeli bir kadın olmuştu.

2 YIL TEDAVİ GÖRDÜ, "AİT OLDUĞUM BEDENDEYİM" DEDİ

İki yıl süren hormon tedavisi ve meme operasyonlarından sonra Erin, "ait olduğu vücuda" kavuştuğunu söylüyor.

Aaron küçüklüğünden beri vücudundan mutlu olmadığını, daha 6 yaşında bir çocukken büyük annesinin elbiselerini ve topuklu ayakkabılarını giydiğini de ifade etti.

INSTAGRAM'DA GÖRÜNCE ÇOK BEĞENDİ

Jared'in Erin'i reddetmesinin üzerinden 2 yıl geçti, bu sırada Erin hormon tedavisinin 7. ayına girmişti. İşte tam bu dönemde 28 yaşındaki Jared Instagram üzerinde Erin'in fotoğraflarını beğenmeye başladı.

2 YILDIR BERABERLER

O zaman aralarındaki romantizm bir kez daha alevlenmiş oldu! Jared ve Erin o günün üzerinden geçen 2 yıldır mutlu bir beraberlik sürdürüyor. Açıkladığına göre Erin, henüz tam olarak cinsiyet değiştirme operasyonunu geçirmemiş ve erkek arkadaşı Jared onu bu konuda asla zorlamıyor.

AMELİYAT PARALARI YOK

Jared, kız arkadaşının daha feminen görünmek istediğini fakat ona göre zaten çok güzel olduğunu belirtiyor ve ekliyor: "Bunun benimle ilgisi olmadığının farkındayım. Onu bu konuda özgür bırakıyorum nasıl arzu ederse öyle yapmalı. Şu anda ameliyat için verecek paramız yok, ama benim için zaten çok güzel görünüyor."

Çift internet üzerinden hem çok güzel, destekleyici yorumlar hem de tacizci ve ölüm tehditlerine uzanan eleştiriler aldıklarını anlatıyor. Ama onlar iki yıldır gayet mutlu ve huzurlu giden ilişkilerini keyifle yaşamaktan asla vazgeçmemiş ve vazgeçeceğe de benzemiyor.

(Onedio)









 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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