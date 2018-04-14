Barcelona Lige Rekorla Döndü
Erdoğan'dan Kafe Sürprizi! Kahve İçip Sohbet Ettiler
Rehine Krizi! 2 Kişiyi Öldürüp, Kayınpederinin Evini Ateşe Verdi
Fenerbahçe, Sivas Deplasmanında! Canlı Anlatım
5 Fuar Aynı Güne Denk Geldi, Atatürk Havalimanı Yolu Kilitlendi
Fransız Füzeleri Akdeniz Karanlığını Böyle Böldü! Hedef: Esad
Türk Futbolunun Köklü Kulübü, Resmen Küme Düştü
İstanbul Ticaret Odası'nın Başkanı Belli Oldu
Malatya Son Dakikada Yıkıldı
Pentagon, Abd'nin Suriye'ye Düzenlediği Operasyonun Görüntülerini Yayınladı
Chelsea, Geriye Düştüğü Maçta 10 Dakikada İşi Bitirdi
Bakanlık Müjdeyi Verdi! Çocuklu Kadınlar Yarı Zamanlı Çalışacak
Ağrı'da Teröristlerle Sıcak Temas: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var
Suriye Operasyonu Sonrası Pentagon'dan Açıklama: Tüm Hedefler Başarıyla Vuruldu
Şampiyonlar Ligi Kura Çekiminde Şike Skandalı Yaşandı
Zor Durumdaki Kulübe Bir Darbe De Aykut Demir Vurdu
Trabzonspor'da Deprem: Paramızı Almadık, Maça Çıkmıyoruz
Acun'un Yerine Geçeceği Haberlerine Noktayı Koydu
Erdoğan, Abd'nin Suriye Operasyonunu Değerlendirdi: Doğru Buluyorum
Kasımpaşa, Ligden Düşen Rakibine Acımadı

REHİNE KRİZİ! 2 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP, KAYINPEDERİNİN EVİNİ ATEŞE VERDİ


Rehine krizi! 2 kişiyi öldürüp, kayınpederinin evini ateşe verdi
Tarih : 14 Nisan 2018, 19:50
Puan Ver : Rehine Krizi! 2 Kişiyi Öldürüp, Kayınpederinin Evini Ateşe Verdi(8/10)4

Bursa'da cezaevinden çıkan bir kişi, eşinin çocukları almasına kızdığı gerekçesiyle kayınvalidesinin evini ateşe vererek pompalı silahla sokağa çıktı. Şahıs elinde rehinelerin olduğunu belirterek çocuklarının gelmeden silahı bırakmayacağını belirtti.

KAYINPEDERİNİN EVİNİ ATEŞE VERDİ

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde cezaevinden çıkan henüz ismi bilinmeyen adam çocuklarını görmek istedi. Eşinin çocukları aldığını öğrenen adam kayınvalidesi ve kayınpederinin yaşadığı evi ateşe verdi.

"ÇOCUKLARIM GELMEDEN SİLAHI BIRAKMAYACAĞIM"

Pompalı silahla sokağa çıkan şahıs çocukları gelmeden silahı bırakmayacağını belirtti. Elinde rehine olduğunu ifade eden adamın ikna edilmesi için polis seferber oldu. Olay yerine çok sayıda polis memuru, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Rehine  Krizi  2  Kişiyi  Öldürüp  Kayınpederinin  Evini  Ateşe  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER