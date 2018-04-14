REHİNE KRİZİ! 2 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP, KAYINPEDERİNİN EVİNİ ATEŞE VERDİ
Bursa'da cezaevinden çıkan bir kişi, eşinin çocukları almasına kızdığı gerekçesiyle kayınvalidesinin evini ateşe vererek pompalı silahla sokağa çıktı. Şahıs elinde rehinelerin olduğunu belirterek çocuklarının gelmeden silahı bırakmayacağını belirtti.
KAYINPEDERİNİN EVİNİ ATEŞE VERDİ
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde cezaevinden çıkan henüz ismi bilinmeyen adam çocuklarını görmek istedi. Eşinin çocukları aldığını öğrenen adam kayınvalidesi ve kayınpederinin yaşadığı evi ateşe verdi.
"ÇOCUKLARIM GELMEDEN SİLAHI BIRAKMAYACAĞIM"
Pompalı silahla sokağa çıkan şahıs çocukları gelmeden silahı bırakmayacağını belirtti. Elinde rehine olduğunu ifade eden adamın ikna edilmesi için polis seferber oldu. Olay yerine çok sayıda polis memuru, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaynak: haberinburada
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