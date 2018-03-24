Fransa'nın güneyinde Trebes kasabasında, terör örgütü DEAŞ bağlantılı bir kişi, dün süpermarkette bir grup kişiyi rehin aldı. DEAŞ bağlantılı 26 yaşındaki Fas asıllı saldırgan üç kişiyi öldürdü, polisin düzenlediği operasyonla vurularak öldürüldü. Bu esnada vurularak yaralanan Beltrame hastanede hayatını kaybetti.

REHİNE KILIĞINA GİRMİŞTİ

Süpermarketin etrafı polis tarafından çevrildiğinde, polis memuru Beltrame gönüllü olarak bir kadın rehinenin yerine geçme teklifinde bulundu. Telefonu açık bir halde masanın üzerine bırakan Beltrame konuşmaların dışarıdaki polisler tarafından dinlenmesini sağladı. Silah sesleri geldiği anda polis içeri operasyon yaparak teröristi etkisiz hale getirdi. Vurularak yaralanan Beltrame hastanede hayatını kaybetti.

"FRANSA ONU UNUTMAYACAK"

Beltrame'in vefatını sosyal medya üzerinden duyuran Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, "Arnaud Beltrame, vatanı uğruna hayatını kaybetti. Fransa onun kahramanlığını, cesaretini ve kendisini feda etmesini asla unutmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada