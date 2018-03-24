REHİNE KRİZİNE KAHRAMANLIĞI İLE DAMGA VURAN POLİS HAYATINI KAYBETTİ
Fransa'nın güneyindeki Trebes kasabasında süpermarkette yaşanan rehine krizine polis memuru Arnaud Beltrame kahramanlığıyla damga vurdu. Vurularak yaralanan Beltrame hastanede hayatını kaybetti.
Fransa'nın güneyinde Trebes kasabasında, terör örgütü DEAŞ bağlantılı bir kişi, dün süpermarkette bir grup kişiyi rehin aldı. DEAŞ bağlantılı 26 yaşındaki Fas asıllı saldırgan üç kişiyi öldürdü, polisin düzenlediği operasyonla vurularak öldürüldü. Bu esnada vurularak yaralanan Beltrame hastanede hayatını kaybetti.
REHİNE KILIĞINA GİRMİŞTİ
Süpermarketin etrafı polis tarafından çevrildiğinde, polis memuru Beltrame gönüllü olarak bir kadın rehinenin yerine geçme teklifinde bulundu. Telefonu açık bir halde masanın üzerine bırakan Beltrame konuşmaların dışarıdaki polisler tarafından dinlenmesini sağladı. Silah sesleri geldiği anda polis içeri operasyon yaparak teröristi etkisiz hale getirdi. Vurularak yaralanan Beltrame hastanede hayatını kaybetti.
"FRANSA ONU UNUTMAYACAK"
Beltrame'in vefatını sosyal medya üzerinden duyuran Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, "Arnaud Beltrame, vatanı uğruna hayatını kaybetti. Fransa onun kahramanlığını, cesaretini ve kendisini feda etmesini asla unutmayacak" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Adamsan Silersin Dedi, Elon Musk Facebook Sayfalarını Kapattı
- Abd-Çin Hattında Tansiyon Yükseldi! Savaş Gemileri Karşı Karşıya Geldi
- Suudi Veliaht Prens Salman'nın Kardeşi Amerika'da 12 Milyon Dolara Saray Satın Aldı
- Uyuşturucu Satıcısının Cesedi Saatlerce Sokak Ortasında Kaldı
- Obezite Artık Kanserin Birinci Sebebi
Bu Haberle İlgili Yorumlar