Kaymakamlar Sınavı Nasıl Kazandıklarını İtiraf Etti
Erdoğan'dan Afrika'da Fetö Uyarısı!
Pakistan'dan Karadan Karaya Füze Denemesi
Fenerbahçe İçin Flaş İddia: Charlie Adam!
İran'dan Türkiye'ye Doğalgaz İndirimi
Akom'dan İstanbul İçin Kritik Uyarı Geldi
İngiltere Başbakanı Türkiye'ye Geliyor
Nakit Ödemeye Bye Bye Diyoruz!
İran'dan Kritik Türkiye Açıklaması!
Yerli Otoda Bir Değil Dört Babayiğit Olacak
Açıkalın, Müge Dağıstanlı'ya Evlenme Teklif Etti
Beşiktaş'tan Demba Ba Bombası!
Ardahan'da Cumhurbaşkanına Hakarete 5 Tutuklama
Fetö'den Aranan Kadın Cezaevinde Yakalandı
Diş Fırçası Asla Islatılmamalı Çünkü…
Merkez'in Faiz Kararına Dolar Nasıl Tepki Verdi?
Hasankeyf'te Pkk'nın Silahları Bulundu
'saddam'ın Saray'ı Deaş'tan Alındı
Galatasaray'da Chedjou Affedildi!
Merkez Bankasından Faiz Kararı

REİNA KATLİAMCISI GECE YARISI ORAYA GÖTÜRÜLDÜ!


REİNA KATLİAMCISI GECE YARISI ORAYA GÖTÜRÜLDÜ!
Tarih : 24 Ocak 2017, 09:26
Puan Ver : Reina Katliamcısı Gece Yarısı Oraya Götürüldü!(9/10)8


Reina katlimanı gerçekleştiren Abdulkadir Maşaripov'un emniyeteki sorgu işlemleri sürüyor. Maşaripov, 23.00 sıralarında emniyetten çıkarıldı. Güvenlik önlemleri altında hastaneye getirildi. Maşaripov'un sağlık kontrolü sırasında güvenlik önlemi sürdü.



CAMLAR NAYLON PERDE İLE ÖRTÜLDÜ



Sözkonusu işlemler sırasında polisler, görüntü alınmaması için ek tedbir aldı. Maşaripov, hastaneden çıkarılırken camlar naylon perde ile örtüldü. Maşaripov, zırhlı aracın refakatinde emniyete götürüldü.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Reina  Katliamcısı  Gece  Yarısı  Oraya  Götürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER