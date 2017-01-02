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reina katliamının ardından flaş gözaltılar var !

REİNA KATLİAMININ ARDINDAN FLAŞ GÖZALTILAR VAR !

Reina katliamının ardından son dakika gelişmesi... Yeni yılın ilk saatlerinde Reina gece kulübüne yönelik düzenlenen terör saldırısıyla ilgisi olabileceği değerlendirilen 8 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 02 Ocak 2017, 15:44
Puan Ver : Reina Katliamının Ardından Flaş Gözaltılar Var !(5/10)4


İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin 8 kişi gözaltına alındı.



Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor.



8 KİŞİNİN İFADELERİ ALINIYOR



Olaydan sonra kaçan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesinde tutulan 8 kişinin ifadelerinin alınmasına devam edildiği öğrenildi.



MOBESE VE GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR



Bu arada, terör saldırısının gerçekleştiği eğlence mekanının çevresindeki MOBESE ve güvenlik kameralarındaki kayıtların incelemesinin sürdüğü, görüntülerdeki en küçük ayrıntının bile değerlendirildiği kaydedildi.



 



kaynak:sabah








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