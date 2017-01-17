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REİNA SALDIRGANI, ÖZBEKİSTAN'LI 4 DİL BİL BİLEN, ÖZEL EĞİTİMLİ BİRİ


REİNA SALDIRGANI, ÖZBEKİSTAN'LI 4 DİL BİL BİLEN, ÖZEL EĞİTİMLİ BİRİ
Tarih : 17 Ocak 2017, 11:27
Puan Ver : Reina Saldırganı, Özbekistan'lı 4 Dil Bil Bilen, Özel Eğitimli Biri(5/10)5


İstanbul Valisi Şahin'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:



"Ortaköy semtinin bir gece kulübünde bildiğiniz üzere menfur bir terör eylemi meydana gelmiş, 39 insanımızı orada yitirmiş durumdayız. O saldırıyı düzenleyen faille ilgili emniyet müdürlüğümüz çok grift bir çalışma yürüttü ve dün gece bu katil ve fail yakalanmış durumda.



1983 Özbekistan doğumlu, Afganistan'da eğitim almış, 4 dil bilen, iyi yetiştirilmiş bir kişi, terörist. Ülkemize 2016 yılı ocak ayı içerisinde geldiği tahmin ediliyor. Bu operasyon yapılırken 7 bin 200 saat kamera incelemesi yapıldı, 2 bin polisimiz görev aldı. Konya, Hatay ve İzmir'de istihbarat daire başkanlarının desteğiyle ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirildi.



Terörist önce Başakşehir'de ev kiralıyor. Daha sonra bir iki ev değiştirerek kendisini gizlemeye çalışıyor. Olay günü de Zeytinburnu'dan gelerek eylemini gerçekleştiriyor.



Polisimiz çok büyük emek sarf etti. 152 adrese operasyon düzenlendi, 50 kişi gözaltına alındı. 2 tabanca ve şarjörü, 2 adet drone ve sim kartlar ve pek çok metaryal ele geçirildi. Terörist suçunu kabul etmiştir, parmak izi de uyuşmuştur.



2 bin 200 ihbar yapıldı, vatandaşlarımızdan hassasiyetlerinin artarak devamını bekliyoruz, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."



SORU-CEVAP



* Örgüt bağlantısı olması ihtimali çok yüksek. Bir teröristle aynı evde bulunuyorlardı, incelemede dikkate alınıyor. Son 3 gün içerisinde oraya geldiği değerlendiriliyor.



* Orada arkadaşlarımızın takipleri devam ediyordu. 5 adresi takip ettiler, öğleden sonra operasyonları artırarak devam ettiler. 5 adresten birinde ele geçirildi.



* DAİŞ adına yapıldığı net.



* Amacımız suçluyu canlı ele geçirmektir. Bizim güvenlik kuvvetlerimiz mecbur kalmadıkça silah kullanmazlar. Karşı taraf silah kullanmadığı için, silah kullanmaya ihtiyaç kalmamıştır.



* Polisimiz iğneyle kuyu kazar gibi gibi ciddi çalışmalar yaptı. Rahat hareket edebilme imkanı bulamadı. Yurtdışına kaçma imkanı bulsaydı belki de kaçacaktı.



* Çocuk bu akşam yanında değildi. Eşinden alınan bilgiler bu operasyonların geliştirilmesinde istifade edilen bilgiler olmuştur.



 



kaynak:memurlar








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