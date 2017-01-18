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REİNA SALDIRGANI ÜLKESİNDE DE ARANANLAR LİSTESİNDEYDİ


REİNA SALDIRGANI ÜLKESİNDE DE ARANANLAR LİSTESİNDEYDİ
Tarih : 18 Ocak 2017, 11:23
Puan Ver : Reina Saldırganı Ülkesinde De Arananlar Listesindeydi(5/10)3


Özbekistan güvenlik birimlerinden bir yetkilinin AA muhabirine, Ortaköy'de bir eğlence merkezindeki 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili Abdülkadir Masharipov'un, 6 yıl önce Özbekistan'dan ayrılarak Afganistan'a geçtiğini söyledi.



"ÖZBEKİSTAN'DA DA ARANANLAR LİSTESİNDEYDİ"



Özbek yetkili, Masharipov'un, Afganistan'da terör örgütüne üye olduğu bilgisi üzerine Özbekistan'da arananlar listesine alındığını belirtti.



Masharipov'un ülkenin doğusundaki Kokand şehrine kayıtlı olduğunu anlatan yetkili, Özbek makamların, terörist hakkındaki bilgilerin paylaşımı konusunda Türk muhataplarıyla irtibat halinde olduğunu vurguladı.



 



kaynak:sabah








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