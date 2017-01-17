

Yılbaşı gecesi Reina'da katliam yapan ve 39 kişiyi acımasızca katleden terörist 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli Abdulkadir Masharipov, İstanbul Esenyurt'ta sağ olarak yakalandı.







Reina saldırganı ile birlikte 1'i Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın 4 kişi de gözaltına alındı. Teröristin yanında 4 yaşındaki oğlu da vardı.







Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne götürüldü. Öte yandan örgütün diğer hücrelerine yönelik de eş zamanlı operasyonların sürdüğü öğrenildi.











kaynak:hurriyet