Reina Saldırısıyla İlgili Flaş Gelişme: Gözaltı Sayısı 35'e Çıktı!
Galatasaray Ahmet Çalık'ı Kap'a Bildirdi
Merkez Bankası'nın Eli Kolu Bağlı Değil
Pkk'ya Yönelik Operasyonlarda 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Atalay Filiz İçin 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi
Acun Ilıcalı Ve Sneijder Öyle Bir Poz Verdi Ki
Beşiktaş Ve Mehmet Ekici'de İki İhtimal...
Uşak'ta Okullar Tatil Edildi
Araç Sahipleri Dikkat!
Fitch'ten Kritik Türkiye Açıklaması!
Kalp Krizi Tanımı Ve Nedenleri
İnek Çanı Yüzünden Vatandaş Olamadı
Sınav Kitapçıklarını Elektronik Ortamda Arşivleyecek
Çanakkale'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü
Anayasa Geçerse Başımıza Neler Geleceğinin Fotoğrafı
Erdoğan'la Putin Görüştü
Burcu Esmersoy'u Ağlatan Haber!
Geleceğe Umutla Bakıyoruz
Mps Hastası Kızları İçin Yardım Bekliyorlar
12 Yaşındaki Yılmaz Yavuz'un Hastanede Ölümüne...

REİNA SALDIRISIYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME: GÖZALTI SAYISI 35'E ÇIKTI!


REİNA SALDIRISIYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME: GÖZALTI SAYISI 35'E ÇIKTI!
Tarih : 12 Ocak 2017, 17:47
Puan Ver : Reina Saldırısıyla İlgili Flaş Gelişme: Gözaltı Sayısı 35'e Çıktı!(6/10)6


Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de bulunan Reina isimli eğlence mekanında gerçekleştirilen kanlı saldırı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



Soruşturmayı sürdüren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gerçekleşen gözaltı sayısının 35'e yükseldiği öğrenildi. Saldırgan Abdulgadir Masharipov'un saldırıyı nasıl ve kimlerden destek alarak planladığına ilişkin araştırmasını derinleştiren Başsavcılık, İstanbul Pendik, Silivri, Zeytinburnu, Sefaköy ve Kayaşehir'deki çok sayıda adreste arama ve gözaltı işlemi yaptı. Katilin Zeytinburnu'nda taksi parasını ödettirdiği kafe çalışanlarının da aralarında bulunduğu gözaltındaki 35 şüphelinin İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları devam ediyor.



Diğer taraftan 'Ebu Muhammed Horosani' kod isimli katil Masharipov'u arama çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Reina  Saldırısıyla  İlgili  Flaş  Gelişme  Gözaltı  Sayısı  35  E  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER