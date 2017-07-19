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Reis Filminin Yapımcısı Ali Avcı Terör Örgütü Kurmak Suçundan Tutuklandı

REİS FİLMİNİN YAPIMCISI ALİ AVCI TERÖR ÖRGÜTÜ KURMAK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başına silah dayandığı "Uyanış" filminin yapımcısı Ali Avcı "silahlı terör örgüt kurma yönetme" suçu kapsamında tutuklandı.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 18:50
Puan Ver : Reis Filminin Yapımcısı Ali Avcı Terör Örgütü Kurmak Suçundan Tutuklandı(10/10)6

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatının anlatıldığı "Reis" filminin yapımcısı Ali Avcı "silahlı terör örgüt kurma yönetme" suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVİNDE SAKLADIĞI FETÖ'CÜ GÖZALTINA ALINDI

Avcı, 13 Temmuz'da Bağcılar'daki evinde gözaltına alınmıştı. Ali Avcı'nın evinde saklandığı belirlenen ve Yıldız Üniversitesi'ndeki FETÖ soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan Doç. Dr. Fetullah Karabiber de gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Sorgu işlemleri tamamlanan Ali Avcı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgüt kurma yönetme' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLAMIŞTI

Bilindiği gibi Ali Avcı'nın 15 Temmuz darbe girişimini anlatan projesi 'Uyanış'ın fragmanında yer alan görüntüler tepki toplamıştı. Fragmandaki sahneler arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesinin darbe gecesi Kısıklı'daki evlerinde öldürülmesi ve Erdoğan'ın başına bir asker tarafından silah dayanması yer aldı.

ERDOĞAN REİS'İ İZLEMEYE GİTMEMİŞTİ

Ali Avcı'nın yapımcılığını yaptığı "Reis" Türkiye'de 331 salonda gösterime girmiş ve filmi 67 bin 580 kişi seyretmişti. Erdoğan'ın filmi izlemeye gitmemesi de gündem konusu olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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