Özgecan'ın Katillerine Yapılan Silahlı Saldırı Davasında Karar
Uefa Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Men Cezasına İtirazını Reddetti
Reis Filminin Yapımcısı İlk Kez Konuştu: Ali Avcı, Beni Dolandırdı
Beşiktaş'ta Şüpheli Çöken Yol Alarmı! Bomba Uzmanı Çağırıldı
Bürokratlara 'eskort' Kızlarla Kumpas Kurup, Tasfiye Ettirmişler
Gasp Ve Hırsızlıktan Aranan Çift, Çimlerde Sarmaş Dolaş Yakalandı
Galatasaray, Mariano'yu 4 Milyon Euro'ya Transfer Ettiğini Kap'a Bildirdi
Dünyaca Ünlü Eğlence Mekanı Tarihe Karıştı
Merkez Bankası Beklenti Anketine Göre Dolar Yıl Sonunda 3,75 Tl Olacak
Fetö Sanıkları İçin Erdoğan'ın İsteği Üzerine Tek Tip Kıyafet Uygulamasına Başlanacak
İşi Sağlama Alan Başkan, Lucescu'yla 2 Yıllık Anlaştı
Ohal Tezkeresi Mecliste
50 Tavukla Yumurta Üretimine Başladı, Şimdi 8 Dönümlük Çiftlik Kurdu
Öldürülen Pkk’Lılara Methiyeler Dizen Hdp’Li Vekile Hapis Cezası
Tarihi Bizans Surlarında Dev Bonzai Operasyonu! Çökertilen Çeteden Polis Çıktı
Taksim'deki Zorbalığın Görüntüleri! Genç Kadını Omzuna Atıp İnşaata Götürdüğü Anlar Kamerada
Bu Videoyu İzleyen Herkes Aynı Şeyi Söyledi: Selçuk'u Gönderin
Türk Bilim İnsanlarından Felçli Hastalar İçin Umut Işığı!
Tarlasında Bulduğu Tarihi Adak Taşını Çay Bahçesinde Sergiliyor
'matematiğin Kraliçesi'nin Ölümü İran'da Bir Tabuyu Yıktı

REİS FİLMİNİN YAPIMCISI İLK KEZ KONUŞTU: ALİ AVCI, BENİ DOLANDIRDI


Reis Filminin Yapımcısı İlk Kez Konuştu: Ali Avcı, Beni Dolandırdı
Tarih : 17 Temmuz 2017, 16:30
Puan Ver : Reis Filminin Yapımcısı İlk Kez Konuştu: Ali Avcı, Beni Dolandırdı(10/10)6

'Reis' filminin yapımcısı olan iş adamı Temel Kankıran, 'FETÖ üyeliği' suçundan hakkında soruşturma başlatılarak gözaltına alınan Ali Avcı'nın 'Reis' filmi ile ilişkisinin olmadığını belirtti.

'Reis' filminin yapımcısı iş adamı Temel Kankıran, "Birkaç gündür 'Reis' filminin yapımcısı FETÖ'cü diyorlar. Bir araştırın, filmin künyesi belli. Ali Avcı'nın uzaktan yakından ne benim, ne firmam, ne de çalışanlarım ile hiçbir alakası yoktur" dedi.

"REİS'İN ALİ AVCI İLE BİR İLGİSİ YOK"

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan iş adamı Temel Kankıran, "Bizim yaşadığımız bir düzen ve iş hayatımız var. Tarabya'da bizim restaurantımız vardı. Bir vesileyle bu arkadaşla tanıştık. Ondan sonra yalanlarıyla dolanlarıyla bir şekilde geldi inandırdı bizi. Sinemanın yüzüncü yılı dolayısıyla bir program için sponsor olmamızı istedi. Burada ben bir gece düzenlemek istiyorum dedi. Biz de bilmiyoruz tabii o zaman onları. Neyse o program da düzenlendi. Bir gün yemek yerken 'Projelerim var. Sinema sektöründe iyi para var. Yatırım yapmak ister misin?' dedi. Cumhurbaşkanımız çok sevdiğim takdir ettiğim benim büyüğüm, liderimdir. Ben de dedim ki çeksem çeksem beyefendinin filmini çekerim, Bugün buralara gelmesi lider olmasının meziyetini, bir başarının olduğunu gençliğe yansıtma düşüncem vardı. Ama Ali Avcı benim senaryomun üstünde değişikler yaptı. Bizi de dolandırdı. Bu adamı hemen yanımdan uzaklaştırdım. Proje bana aittir. Filmin yapımcısı da benim. Yönetmeni de benim her şeyi benim" diye konuştu."BU ADAM DOLANDIRICIDIR"

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elemanlarının piyasada 'Reis' filminin imajını kötülemeye çalıştıklarını, Ali Avcı'nın da o elemanlardan biri olduğunu vurgulayan Kankıran, "Bu adam dolandırıcıdır. Bunu sette de bilirler, oyuncular da bilirler. Her yerden haber götürerek filme kötü imaj kattılar. Bizi mafya ettiler, baron ettiler. Bizi her şey ettiler ama bir gün biri de karşıma çıkıp diyemedi ki kardeşim bu işin aslı nedir? Neyin nesidir? Hele bir dinleyelim diye halimizi hatırımızı soran olmadı" ifadelerini kullandı.

"KANSER OLDUM HASTA ETTİLER BENİ"

Kanser tedavisi gördüğünü ve filmin yayınlanabilmesi için her şeye evet dediğini belirten Temel Kankıran, "Kanser oldum hasta ettiler beni. Çünkü kimseye derdimi anlatamadım. Bağışıklık sistemin çöktü. Ben hocayım da kendim ömrü billah sporla uğraştım. Çayım yok; kahvem yok, kötü alışkanlıklarım yok. Etrafımdaki insanlar bilirler. Ayakta durmamın sebeplerinden bir tanesi de Allah'a bin şükür bu gibi prensiplerimden dolayıdır. Bu filmin 4 defa tekrardan bütçe hazırlanması oldu. Ben sırf bu film çıksın diye her şeye evet dedim. Kitlendim ve kanser oldum. Şuan kanser tedavisi görüyorum. Yani şimdi de birkaç gündür 'Reis' filminin yapımcısı FETÖ'cü diyorlar. Bir araştırın filmin künyesi belli. İnsan bir araştırır. Ali Avcı'nın uzaktan yakından ne benim firmamın, ne benim çalışanlarımın ben de dahil, bir ilgisi yoktur" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Reis  Filminin  Yapımcısı  İlk  Kez  Konuştu  Ali  Avcı  Beni  Dolandırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER