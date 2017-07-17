'Reis' filminin yapımcısı olan iş adamı Temel Kankıran, 'FETÖ üyeliği' suçundan hakkında soruşturma başlatılarak gözaltına alınan Ali Avcı'nın 'Reis' filmi ile ilişkisinin olmadığını belirtti.

'Reis' filminin yapımcısı iş adamı Temel Kankıran, "Birkaç gündür 'Reis' filminin yapımcısı FETÖ'cü diyorlar. Bir araştırın, filmin künyesi belli. Ali Avcı'nın uzaktan yakından ne benim, ne firmam, ne de çalışanlarım ile hiçbir alakası yoktur" dedi.

"REİS'İN ALİ AVCI İLE BİR İLGİSİ YOK"

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan iş adamı Temel Kankıran, "Bizim yaşadığımız bir düzen ve iş hayatımız var. Tarabya'da bizim restaurantımız vardı. Bir vesileyle bu arkadaşla tanıştık. Ondan sonra yalanlarıyla dolanlarıyla bir şekilde geldi inandırdı bizi. Sinemanın yüzüncü yılı dolayısıyla bir program için sponsor olmamızı istedi. Burada ben bir gece düzenlemek istiyorum dedi. Biz de bilmiyoruz tabii o zaman onları. Neyse o program da düzenlendi. Bir gün yemek yerken 'Projelerim var. Sinema sektöründe iyi para var. Yatırım yapmak ister misin?' dedi. Cumhurbaşkanımız çok sevdiğim takdir ettiğim benim büyüğüm, liderimdir. Ben de dedim ki çeksem çeksem beyefendinin filmini çekerim, Bugün buralara gelmesi lider olmasının meziyetini, bir başarının olduğunu gençliğe yansıtma düşüncem vardı. Ama Ali Avcı benim senaryomun üstünde değişikler yaptı. Bizi de dolandırdı. Bu adamı hemen yanımdan uzaklaştırdım. Proje bana aittir. Filmin yapımcısı da benim. Yönetmeni de benim her şeyi benim" diye konuştu."BU ADAM DOLANDIRICIDIR"

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elemanlarının piyasada 'Reis' filminin imajını kötülemeye çalıştıklarını, Ali Avcı'nın da o elemanlardan biri olduğunu vurgulayan Kankıran, "Bu adam dolandırıcıdır. Bunu sette de bilirler, oyuncular da bilirler. Her yerden haber götürerek filme kötü imaj kattılar. Bizi mafya ettiler, baron ettiler. Bizi her şey ettiler ama bir gün biri de karşıma çıkıp diyemedi ki kardeşim bu işin aslı nedir? Neyin nesidir? Hele bir dinleyelim diye halimizi hatırımızı soran olmadı" ifadelerini kullandı.

"KANSER OLDUM HASTA ETTİLER BENİ"

Kanser tedavisi gördüğünü ve filmin yayınlanabilmesi için her şeye evet dediğini belirten Temel Kankıran, "Kanser oldum hasta ettiler beni. Çünkü kimseye derdimi anlatamadım. Bağışıklık sistemin çöktü. Ben hocayım da kendim ömrü billah sporla uğraştım. Çayım yok; kahvem yok, kötü alışkanlıklarım yok. Etrafımdaki insanlar bilirler. Ayakta durmamın sebeplerinden bir tanesi de Allah'a bin şükür bu gibi prensiplerimden dolayıdır. Bu filmin 4 defa tekrardan bütçe hazırlanması oldu. Ben sırf bu film çıksın diye her şeye evet dedim. Kitlendim ve kanser oldum. Şuan kanser tedavisi görüyorum. Yani şimdi de birkaç gündür 'Reis' filminin yapımcısı FETÖ'cü diyorlar. Bir araştırın filmin künyesi belli. İnsan bir araştırır. Ali Avcı'nın uzaktan yakından ne benim firmamın, ne benim çalışanlarımın ben de dahil, bir ilgisi yoktur" dedi.

Kaynak: haberinburada