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REJİM GÜÇLERİ MUHALİFLERE BOMBA YAĞDIRDI: 6 ÖLÜ, 8 YARALI


Rejim güçleri muhaliflere bomba yağdırdı: 6 ölü, 8 yaralı
Tarih : 21 Nisan 2018, 20:10
Puan Ver : Rejim Güçleri Muhaliflere Bomba Yağdırdı: 6 Ölü, 8 Yaralı(10/10)6

Rusya ve Esad'ın savaş uçakları bu sabah Şam'ın güneydoğusunda bulunan rejim muhaliflerinin kontrolündeki bölgeyi bombaladı. Bombalama sonucunda 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

RUS VE REJİM UÇAKLARI ŞAM'I BOMBALADI

Rus ve Suriye savaş uçaklarının Yalda, Al-Tadamon bölgesi Yermuk Kamp bölgesini bombaladı. Ölü ve yaralıların yanında yerleşim bölgesindeki binalarda büyük hasar geldiği kaydedildi.

HASTANE HİZMET VEREMEYECEK DURUMA GELDİ

Suriye savaş uçaklarının birkaç kez bombaladığı Japon hastanesine atılan varil bombasının 6 kişinin hayatını kaybetmesine ve çocuğu kadın çocuk 8 kişinin de yaralanmasına yol açtığı kaydedildi. Hastanenin hizmet veremeyecek duruma geldiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA KADIN VE ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı rejim muhaliflerinin elinde bulunan bölgenin Esad güçleri tarafından geçen iki aydır bombalandığı çok sayıda kadın ve çocuğun da hayatını kaybettiği ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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